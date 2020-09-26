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Це лякає: у Криму скаржаться на зникнення ще однієї річки і водойм (фото)

Крим, Субота 26 вересня 2020 18:19
Це лякає: у Криму скаржаться на зникнення ще однієї річки і водойм (фото)
У Криму пересохла ще одна річка (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Кримчани визнають, що з кожним днем все більше стурбовані ситуацією з водою

В окупованому Росією Криму пересохла ще одна річка. У Білогірському районі жителі скаржаться, що Танасу практично зникла, і разом з нею висохло ще кілька ставків і спорожніли колодязі.

За словами кримчан, в річці Танасу - правий приплив Біюк-Карасу - до середини вересня ще залишалася невелика кількість води, але вже в третій декаді місяця геть висохла. Про це передає "Крим.Реалії".

Мешканці села Кирпичне Білогірського району розповіли, що вперше за багато років абсолютно висох ставок, який служив водопоєм для худоби та місцем риболовлі.

Люди кажуть, що дуже посушливий і жаркий вересень просто "добиває водні об'єкти, що збереглися" і додають, що подібного не можуть пригадати навіть старожили.

"Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою", - розповів житель села.

Це лякає: у Криму скаржаться на зникнення ще однієї річки і водойм (фото)Це лякає: у Криму скаржаться на зникнення ще однієї річки і водойм (фото)

Висохле русло річки Танасу і висохлий ставок біля села Кирпичне в Криму (фото: ua.krymr.com)

Нагадаємо, на початку вересня повідомлялося, що у Криму пересохли річки, які забезпечували окупований півострів прісною водою.

Також ми писали про те, що в Криму гине ще одне водосховище - біля Тайганського водосховища почали пересихати колодязі, а сама водойма скоро просто перетвориться на болото.

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