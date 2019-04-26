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Аварія на ЧАЕС: астролог попередив, що трагедія може повторитися

STYLERЖиття    26.04.2019 - 10:12
Аварія на ЧАЕС: астролог попередив, що трагедія може повторитися
Астролог назвав причину трагедії на ЧАЕС (Колаж РБК-України)

Астролог назвав дату ще одної можливої катастрофи

26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, і астролог Влад Росс вважає, що спусковим гачком для цієї трагедії став політ комети Галлеї, яка в ті дні пролетіла на максимально близькій відстані до Землі. Він зробив попередження про те, що ця комета ще повернеться, пише видання "Главред".

Влад Росс вважає, що трагедія на ЧАЕС була передбачена ще в Біблії, в Одкровенні Іоанна. Там є слова про зірку "полин", яка впала на ріки і водні джерела. Вона отруїла воду і загинули люди. А у трави полин є ще одна назва – чорнобильник.

Аварія на ЧАЕС: астролог попередив, що трагедія може повторитися

Аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС (chnpp.gov.ua)

Також він вважає, що комета, яка в 1986 році пролетіла дуже близько до Землі, могла стати однією з причин аварії на ЧАЕС.

"Поява комет поблизу Землі завжди обіцяє якісь катастрофи. А Галлея постійно супроводжує нашу Землю, вона підлітає до нас раз у 76 років", - зазначив Росс і додав, що наступний політ цієї комети поблизу Землі очікується в 2061 році.

"В наступний раз, якщо доживемо, ми побачимо її в 2061 році, тому можна припускати, що в 2061 році будуть якісь катастрофи. Зокрема, у зв'язку з прильотом цієї комети очікуються глобальні повені. В результаті цих повеней Гренландія може повністю опуститися під воду", - додав астролог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у зоні ЧАЕС виявили незвичайного гризуна.

А також розповідали про те, що астрологи зробили важливе попередження про Нібіру.

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