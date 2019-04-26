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Это просто трэш: Притула пристыдил коллег в День памяти жертв аварии на ЧАЭС

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 14:17
Это просто трэш: Притула пристыдил коллег в День памяти жертв аварии на ЧАЭС
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Притула обратился к работникам радиостанций в День памяти о Чернобыльской катастрофе

В Международный день памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля Сергей Притула пристыдил работников радиостанций, которые крутят веселую музыку. Об этом шоумен и ведущий написал на своей Facebook-странице, опубликовав также видеообращение.

"Главное - это траурным голосом записать перебивки "Сегодня день памяти Чернобыльской трагедии. Мы помним!" А потом крутишь дискач, как ни в чем не бывало! Коллеги, поговорку про трусы и крестик знаете?" - написал Притула.

 

Головне - це траурним голосом записати перебивку "Сьогодні день пам'яті Чорнобильської трагедії. Ми пам'ятаємо!" А потім крутиш діскач, як ні в чому не бувало! Колеги, приказку про труси і хрестик знаєте?

Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою Пʼятниця, 26 квітня 2019 р.

Сергей Притула пристыдил радийщиков (видео: facebook.com/serhiyprytula)

Один из подписчиков шоумена решил "открыть большую тайну" и написал в комментарии, что "радио крутит те песни, на которые имеет лицензию", а "если кому-то скорбно - не включайте радио".

На это Притула, который сам долгое время работал на радио, ответил довольно эмоционально.

"Как человек, который отработал на радио 13 лет, открою еще большую тайну: каждая радиостанция имеет такую базу песен. Медленными, мелодичными композициями можно забить эфир на две недели! Было бы желание! И в вашей логике "скорбно - не включайте радио" - это просто трэш! Давайте еще в День памяти жертв Голодомора специально для вас покажем по ТВ комедию "Тупой и еще тупее", - написал Сергей.

Это просто трэш: Притула пристыдил коллег в День памяти жертв аварии на ЧАЭС

Скриншот (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, что стих легендарной поэтессы Лины Костенко про аварию на Чернобыльской АЭС растрогал украинцев до слез.

Ранее известный украинский астролог, говоря о Чернобыльской катастрофе, предупредил, что трагедия может повториться

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