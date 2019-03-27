Це не прикол: Вакарчук висловився про вибори 2019

Святослав Вакарчук перед виборами 2019 звернувся до українців з закликом. Зокрема у своєму відеозвернені лідер гурту "Океан Ельзи" нагадав громадянам України про відповідальність.

Крім того, музикант и громадський діяч запустив в соціальних мережах кампанію #ГолосуюНепоПриколу.

"Настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах президента України. Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюсь стояти осторонь. Я не маю права мовчати", - говорить Варкарчук.

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна)

Артист підкреслив, що "майбутнє не можна виграти в лотерею".

"Майбутнє - це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність - не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче. Свобода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості. Зміни - не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті, перемога - це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі", - зауважив Святослав і додав, що вибори президента України для нього не "прикол", бо тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати.

"Пам’ятаймо про це. Голосуймо відповідально! Голосуймо не "по приколу"! Не вбиваймо мрію", - резюмував Вакарчук.

Вакарчук звернувся до українців

Нагадаємо, що астрологи дали цікавий прогноз на день виборів президента України.