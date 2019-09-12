Це все придумав Порошенко: "Квартал 95" порвав мережу відео про "євробляхи"

У Зеленського вирішили долю "євроблях" в Україні - 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів для автомобілів на єврономерах.

І поки власники "євроблях" отримали плюс 90 днів до терміну, протягом якого вони можуть розмитнити свій транспортний засіб і не отримати штраф, у мережі згадують веселе відео, зняте студією "Квартал 95" про тих самих "євробляхерів".

На відео Євген Кошовий в образі простого пацанчика Жеки розповідає про протест "колимаг на євробляхах" і про те, як його "кентюрик" хотів пригнати авто з Європи в Україну.

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У ролику Кошовий говорить, що закон про розмитнення авто на єврономерах, "кажучи автомобільною мовою, це "Ланос".

"Ще "євробляхери" намагалися вносити поправки в цей закон. Найголовніша поправка - щоб їх не зайо.... Забули щоб про них, коротше", - пожартував Жека.

"І взагалі, все це Порошенко придумав, щоб пересадити українців на "Богдани", - жартує персонаж Кошового.

Відео сьогодні знову стає актуальним. Його подивилися вже більше 560 тис. користувачів.

Протест КОЛЫМАГ на Евробляхах Квартал 95 Лучшие Приколы 2018

До речі, в ГФС не так давно назвали суму надходжень від розмитнення авто на єврономерах.