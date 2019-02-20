У ДФС назвали суму надходжень від розмитнення авто на єврономерах

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після вступу в дію закону до України заїхала ще 71 тисяча авто на єврономерах

З листопада минулого року розмитнили 71 тисячу автомобілів з іноземною реєстрацією (євроблях), які заїхали на територію України. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Віктор Кривіцький.

Він повідомив, що від розмитнення цих автомобілів держбюджет отримав 4,481 млрд грн.

Кривіцький наголосив, що це додаткова сума до надходжень від розмитнення "євроблях", тобто автомобілів, які знаходилися на території України на момент ухвалення закону про пільгове розмитнення.

Нагадаємо, за час дії законів про пільгові ставки на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією до державного бюджету надійшло 7,67 млрд грн. За даними Мінфіну, на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення. З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року розмитнено 123 971 автомобіль на єврономерах.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.