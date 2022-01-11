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Стали відомі улюблені страви учнів з нового шкільного меню: карбонара, бургери і масала

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Вівторок 11 січня 2022 08:03
Стали відомі улюблені страви учнів з нового шкільного меню: карбонара, бургери і масала Фото: стали відомі улюблені страви школярів (facebook.com/UAMON)
Автор: Роман Мирончук

У січні цього року відбудеться перехід на нове шкільне меню. На законодавчому рівні тепер закріплені інтереси дітей з дієтичними потребами. При цьому стали відомі улюблені страви дітей.

Про це повідомляє "Нова Українська Школа".

На основі нового Санітарного регламенту та Порядку норм харчування в навчальних закладах розробили нове 4-тижневе меню.

Улюблені страви дітей

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що всі страви тестували учні кількох шкіл. Якщо блюдо набирало більше 4 балів з 5, то залишалося в меню, якщо менше - його прибирали.

В результаті до Збіркника рецептур страв, увійшли 110 рецептів, серед яких курячі нагетси, паста карбонара, корисні бургери, чай масала, болоньєзе, кетчуп власного виробництва.

Спеціально для дітей з целіакією (непереносимість глютену) додали альтернативні рецепти страв. Наприклад, банановий бісквіт, булочка з корицею, горіхове печиво, млинці.

За даними досліджень, у 5-10% дітей є алергія на продукти. Найчастіше - на молоко, яйця, горіхи, сою, пшеницю, рибу і морепродукти.

В оновленому меню з'явилося більше різноманітних страв. Зокрема, світові, наприклад, пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі і мак-енд-чіз.

Крім того, додали традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, товчанку, львівський сирник, куліш та шуліки.

Для різноманітності вибору гарнірів крім рисової, гречаної та вівсяної каші, в меню додали булгур, пшоняну крупу, сочевицю і кускус.

Нагадаємо, в Україні також змінюють харчування в дитсадках. Євген Клопотенко розповів про нове меню.

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