ru
ua

Це був переломний момент: Святослав Вакарчук виніс на обговорення сімейну сварку


Український музикант поділився особистим

Соліст рок-групи "Океан Ельзи" та лідер партії "Голос", Святослав Вакарчук розповів про неприємний випадок, який стався між ним та падчеркою. Про сімейну сварку виконавець повідомив в інтерв'ю Маші Єфросініній, яке можна подивитися на YouTube.

Дружина виконавця, як відомо, не є публічною особою, а тому навіть сам факт того, що у неї є 26-річна дочка Діана - мало кому відомий. Відзначається, що Святослав Вакарчук брав участь у вихованні падчерки, що не завжди давалося легко.

Святослав Вакарчук розповів про конфлікт з падчеркою (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Він зізнався, що деколи Діана йшла з дому, чим створювала серйозні конфлікти в сім'ї. Наприклад, одного разу дівчинка повідомила, що не хоче жити вдома і пішла до подружки.

"Ми знали, де вона. І кілька днів її не було. Через два дні її зустрів Лялін брат у метро і потім дзвонить і каже: "Ну що ви, ви нормальні? Вона не вдома". Кажу: "Ну, це її вибір. Вона хоче цього сама".

Через два дні дочка прийшла додому і зізналася, що була не права і все зрозуміла. "Це не вирішило всіх проблем, але це був переломний момент", - підсумував Вакарчук.

Нещодавно Вакарчук зізнався, що готовий пожертвувати сценою заради своєї політичної діяльності. Він також заявив, що якщо потрапить в Раду, то далі не буде зупинятися тільки на цьому.

Також ми писали про те, що Святослав Вакарчук планує використати частину коштів від доходів за концерти для фінансування передвиборної кампанії.

Зеленський відмовився від параду на День незалежності і направить гроші військовим Зеленський в Борисполі вигнав з наради секретаря місцевої міськради
Читати всі новини