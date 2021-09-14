В українських магазинах виявили 70 тисяч небезпечних товарів: що продавали людям

Небезпечні та неякісні товари в Україні знову виявлені Держпродспоживслужбою. Їх налічується 72 тисячі.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

З початку 2021 року в рамках здійснення державного ринкового нагляду територіальними органами Держпродспоживслужби виявлено понад 72 тисячі одиниць продукції, яка не відповідала встановленим вимогам.

Фахівцями перевірялася продукція, яка відноситься до підвищеного ступеня ризику, а саме: електричне та електронне обладнання, радіообладнання, кабельна продукція, іграшки, миючі засоби, взуття тощо.

Дуже часто не відповідала встановленим вимогам продукція радіообладнання, електричне та електронне обладнання, іграшки та взуття.

"Ми фіксуємо багато звернень від споживачів щодо якості непродовольчих товарів, і заходи, які проводять наші фахівці, підтверджують наявність значної кількості невідповідної продукції. Наше завдання, щоб на українському ринку не було продукції, небезпечної для споживачів, адже від цього залежить наше здоров'я і здоров'я наших дітей", - розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Відзначається, що по продукції, яка не відповідає нормам, було прийнято 4339 обмежувальних (коригувальних) заходів (у 2020 році 2595). Сума штрафних санкцій склала понад 22 млн грн (за аналогічний період 2020 8,5 млн).