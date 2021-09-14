ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В українських магазинах виявили 70 тисяч небезпечних товарів: що продавали людям

Новость на русском →
Вівторок 14 вересня 2021 10:52
В українських магазинах виявили 70 тисяч небезпечних товарів: що продавали людям Фото: в Україні знайшли небезпечні товари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Небезпечні та неякісні товари в Україні знову виявлені Держпродспоживслужбою. Їх налічується 72 тисячі.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

З початку 2021 року в рамках здійснення державного ринкового нагляду територіальними органами Держпродспоживслужби виявлено понад 72 тисячі одиниць продукції, яка не відповідала встановленим вимогам.

Фахівцями перевірялася продукція, яка відноситься до підвищеного ступеня ризику, а саме: електричне та електронне обладнання, радіообладнання, кабельна продукція, іграшки, миючі засоби, взуття тощо.

Дуже часто не відповідала встановленим вимогам продукція радіообладнання, електричне та електронне обладнання, іграшки та взуття.

"Ми фіксуємо багато звернень від споживачів щодо якості непродовольчих товарів, і заходи, які проводять наші фахівці, підтверджують наявність значної кількості невідповідної продукції. Наше завдання, щоб на українському ринку не було продукції, небезпечної для споживачів, адже від цього залежить наше здоров'я і здоров'я наших дітей", - розповіла голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Відзначається, що по продукції, яка не відповідає нормам, було прийнято 4339 обмежувальних (коригувальних) заходів (у 2020 році 2595). Сума штрафних санкцій склала понад 22 млн грн (за аналогічний період 2020 8,5 млн).

В українських магазинах виявили 70 тисяч небезпечних товарів: що продавали людям

Як ми раніше писали, у Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба
LITE
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини