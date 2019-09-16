Це немужньо: Супрун пояснила, чому чоловіки помирають раніше за жінок

Уляна Супрун, екс-глава МОЗ, пояснила, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки. Експерт опублікувала на своїй Facebook-сторінці кілька важливих рад, зазначивши, що така ситуація типова майже у всьому світі. А в Україні ця різниця особливо помітна.

Так, в нашій країні чоловіки в середньому живуть на 10 років менше, ніж жінки. А середня тривалість життя в Україні становить лише 72 роки. Наприклад, у країнах Європейського Союзу, ця різниця становить усього 5,4 роки з тривалістю життя в середньому 81 рік.

При цьому, українських чоловіків "вбивають" не екологія, рівень достатку або недоліки системи охорони здоров'я, а неправильний спосіб життя (куріння, алкоголь, нездорове харчування), а також недбале ставлення до свого здоров'я.

Супрун пояснила, чому жінки живуть довше чоловіків (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Жінки до 50-ти років мають більше хронічних хвороб (47%), ніж чоловіки (37%). Але перші частіше звертаються з цією проблемою до лікаря, що дає можливість рано виявити проблему. Крім того жінки ретельніше дотримуються рекомендацій медиків і стежать за своїм раціоном.

Уляна Супрун також зазначає, що чоловіки частіше ігнорують базові правила безпеки, вважаючи що це "немужньо".

"Смертей від нещасних випадків, інфекційних хвороб, захворювань дихальної та сечостатевої систем та шкіри може бути менше, якщо чоловіки будуть користуватися ременями безпеки в авто, а не ставити заглушки, робити щеплення і регулярно відвідувати лікаря", - пише Супрун.

Екс-чиновниця вважає, що глобально змінити ситуацію за допомогою медицини не вийде. Необхідно працювати над ставленням чоловіків до свого здоров'я.

Як ми раніше писали, Супрун розповіла, як "підколола" Зеленського.

А також повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла, як правильно боротися з вуграми.