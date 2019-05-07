Це неприпустимо: Комаровський зробив важливу заяву про антибіотики

Комаровський розповів про антибіотики для дитини (колаж: РБК-Україна)

Доктор Комаровський повідомив батькам про небезпеку самолікування антибіотиками

Доктор Євген Комаровський розповів батькам про правила прийому антибіотиків. В опублікованому відео на своїй Instagram-сторінці лікар повідомив, як часто і в яких випадках потрібно приймати ліки, а також, хто повинен призначати дитині препарати.

Відомий педіатр, який нещодавно розповів про знеболювання при прорізуванні молочних зубів, повідомив, що антибіотики використовуються не тоді, коли батьки прийняли рішення їх приймати, а коли у дитини є бактеріальна інфекція, і цей діагноз поставив лікар-педіатр.

Комаровський заявляє, що батьки не можуть самовільно приймати рішення про прийом антибіотиків, а безконтрольний продаж антибактеріальних препаратів в аптеках доктор вважає злочином.

Комаровський розповів про антибіотики для дитини (фото: pixabay.com)

"Ніколи в нормальній країні, в нормальному суспільстві не повинен продаватися антибіотик батькам, не повинна мама приймати рішення про використання антибіотика. Це взагалі, я вважаю, соціальний злочин. Це неприпустимо", - заявляє доктор Комаровський.

На думку педіатра, безконтрольне застосування антибіотиків у всьому світі призводить людство на грань катастрофи, коли з'являються бактерії стійкі до всього.

Комаровський розповів про антибіотики для дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше доктор Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно МОЗ розвіяв міфи про здорове харчування. В міністерстві роз'яснили, як правильно харчуватися і при цьому не витрачати величезні гроші.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.