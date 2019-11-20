Зеленський іронічно розповів про сім'ю: потужне об'єднання (відео)

Володимир Зеленський розповів, що найбільш вдалий проект для нього - це сім'я. Так оригінально президент України відповів на запитання від дітей на зустрічі з молоддю в рамках форуму "Україна зростає разом зі мною". Голова країни, порадившись з дружиною Оленою Зеленською, яка прийшла з ним на зустріч, прийшли до думки, що сім'я - це мерч.

"Я думаю, що всі успіхи, які у мене були, вони не самостійні успіхи. Мій кращий проект - це моя сім'я. Тому що це дуже потужне об'єднання. Тому що з самого початку, коли ми одружилися, ми зробили студію "Квартал 95", потім у нас з'являлися діти і проекти. Тому я не можу сказати, що я в житті щось зробив сам", - зізнався Зеленський.

На думку президента, людина міцна, тільки тоді, коли її хтось підтримує.

"Я думаю, що ми дуже міцні, коли ми не поодинці, а коли поруч люди, які тебе люблять, які тебе поважають і роблять тебе тим, хто ти є. Що стосується кращого проекту - я вважаю, що він попереду. Тому що не можна жити без мрії ... Я впевнений, що протягом цих 5 років ми зробимо все, щоб Україна була серйозним європейським проектом", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про сім'ю (Facebook)