Хто це? Відому українську співачку через пластику не впізнали фанати (фото)

Ані Лорак розчарувала фанатів через пластику
Відому українську співачку Ані Лорак розкритикували фанати через велику кількість пластичних операцій і редагування фотографій. Шанувальники артистки звинуватили її в тому, що співачка захопилася пластикою, через що втратила власну індивідуальність.
Фанати у великій кількості стали коментувати свіжий знімок Ані Лорак в соціальній мережі Instagram. Причиною того став невпізнанний вигляд співачки. Багато відзначили, що артистка виглядає як Кім Кардашьян або Таїсія Повалій.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники артистки звернули увагу не тільки на привабливий зовнішній вигляд, але і на масу змін, які відбулися в зовнішності виконавиці за останній час:
Під публікацією артистки найбільше лайків зібрали гнівні коментарі про зловживання пластикою.
Скріншоти (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що раніше популярна українська виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів. Зірка привела свою дочку на мюзикл, однак не подбала про те, щоб тепло одягнути 8-річну Софію. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.