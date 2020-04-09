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Це хороший знак: український інфекціоніст обнадіяла прогнозом щодо коронавирусу

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 16:19
Це хороший знак: український інфекціоніст обнадіяла прогнозом щодо коронавирусу
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Інфекціоніст зазначила, що зростання захворюваності коронавірусом в Україні не дуже високе

Коронавірус в Україні був діагностований у 1892 осіб, з яких 57 людей померли, а 45 пацієнтів повністю одужали. Проте в цілому в українських медиків досить позитивні прогнози щодо зростання захворюваності в країні.

Як зазначила інфекціоніст Алла Мироненко, добрим знаком є те, що лабораторії в Україні не сильно перевантажені тестуванням на COVID-19. Вона вважає, що це свідчить про те, що в країні невелике зростання інфікованих. Про це вона заявила у коментарі для видання OBOZREVATEL.

"Ляшко нещодавно сказав, що наші лабораторії недовантажені зразками на наявність вірусу. Це означає, що хворих не так вже й багато. Дуже хороший знак. Дай Боже, щоб так і було. Якщо вичерпається "ресурс" заробітчан, які в'їхали в Україну за останні тижні, і всі будуть дотримуватися гігієни рук, дистанцію, а в приміщенні одягати маску, думаю, нам вдасться стримати вірус", - зазначила Мироненко.

Вона додала, що не скрізь потрібно носити маску, а там, де циркулює свіже повітря – не обов'язково.

"Маски потрібно носити в приміщенні, де є ризик дихати одним повітрям. Крім того, в першу чергу вірус передається через руки, а не через повітря. Це вже доведено численними експериментами ВООЗ. За руками весь час потрібно стежити та почати вчитися контролювати їх, щоб не торкатися обличчя, і зменшити ризик інфікування", - порекомендувала лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі з Києва пояснили, чому тести на коронавірус не роблять всім підряд.

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