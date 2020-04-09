Это хороший знак: украинский инфекционист обнадежила прогнозом по коронавирусу

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Инфекционист отметила, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине не очень высокий

Коронавирус в Украине был диагностирован у 1892 человек, из которых 57 человек скончались, а 45 пациентов полностью выздоровели. Однако в целом у украинских медиков довольно позитивные прогнозы по росту заболеваемости в стране.

Как отметила инфекционист Алла Мироненко, хорошим знаком является то, что лаборатории в Украине не сильно перегружено тестированием на COVID-19. Она считает, что это свидетельствует о том, что в стране небольшой рост инфицированных. Об этом она заявила в комментарии для издания OBOZREVATEL.

"Ляшко недавно сказал, что наши лаборатории недогружены образцами на наличие вируса. Это значит, что больных не так уж и много. Очень хороший знак. Дай Бог, чтобы так и было. Если иссякнет "ресурс" заробитчан, которые въехали в Украину за последние недели, и все будут соблюдать гигиену рук, дистанцию, а в помещении надевать маску, думаю, нам удастся сдержать вирус", - отметила Мироненко.

Она добавила, что не везде нужно носить маску, а там, где циркулирует свежий воздух – не обязательно.

"Маски нужно носить в помещении, где есть риск дышать одним воздухом. Кроме того, в первую очередь вирус передается через руки, а не через воздух. Это уже доказано многочисленными экспериментами ВОЗ. За руками все время нужно следить и начать учиться контролировать их, чтобы не касаться лица, и уменьшить риск инфицирования", - порекомендовала врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи из Киева объяснили, почему тесты на коронавирус не делают всем подряд.