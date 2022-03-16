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Єгорова не просила в українців вибачення "стоячи на колінах" за любов до Путіна: її просто зламали

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Середа 16 березня 2022 15:25
Єгорова не просила в українців вибачення "стоячи на колінах" за любов до Путіна: її просто зламали Скріншот відео: Сніжана Єгорова
Автор: Світлана Мащенко

Сніжана Єгорова не просила вибачення в українців і не каялася за підтримку Путіна. Telegram-сторінку жінки, або "матері п'ятьох дітей", як вона себе називає, зламали...

Про це Єгорова розповіла у своєму Instagram, доступ до якого також складний через блокування.

У новому повідомленні жінка закликає своїх шанувальників відписуватися від її Telegram.

Єгорова не просила в українців вибачення &quot;стоячи на колінах&quot; за любов до Путіна: її просто зламали

Скріншот

"Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою і глухою! Вибачте за те, що була пособницею вбивств, хаосу і паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом!" - говорилося в тому самому Telegram-повідомленні, яке до всього іншого закріпили в шапці блогу.

Єгорова не просила в українців вибачення &quot;стоячи на колінах&quot; за любов до Путіна: її просто зламали

Підтримку Путіну вона висловила 26 січня

"Я підтримую Володимира Путіна!!! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок", - написала тоді Єгорова.

21 лютого знову повторила свою "позицію", коли Кремлем була визнана "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Зараз Facebook Єгорової заблокований, а YouTube нещодавно заборонив робити прямі ефіри...

Нагадаємо, що в Telegram Єгорової з'явилося повідомлення, в якому вона нібито слізно просить вибачення в українського народу і каже, що все усвідомила, винна, кається.

Відзначимо, що сама телеведуча з серпня 2021 року живе в Анталії, звідки висловлює свою "громадянську позицію". Днями трьом дітям Єгорової відмовили у продовженні візи саме за її пост у Facebook від 26 січня.

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