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Український лікар розніс популярні ліки "для пам'яті": фармацевти наживаються роками

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Неділя 13 лютого 2022 13:24
Український лікар розніс популярні ліки "для пам'яті": фармацевти наживаються роками Фото: Український лікар розніс популярні ліки "для пам'яті" (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Ліки "для пам'яті" популярні вже багато десятків років. Попри те, що їх ефективність дуже сумнівна, фармкомпанії продовжують випускати їх, адже собівартість невисока, а продаються вони непогано.

Про це у Facebook написав лікар-невролог Євген Скрипник.

Медик наголосив вкотре, що пігулок або уколів для пам’яті немає. Батько ж усіх ноотропів - препарат під назвою "Пірацетам".

Однак всі такі ноотропи - це ліки без доказової ефективності. Адже пірацетам має аналоги, тобто препарати які містять одну й ту саму діючу речовину пірацетам - ноотропіл, луцетам.

Що відомо про препарат

Його синтезували ще в 1964 році. Однак в США його так і не зареєстрували, як лікарський препарат. Адже було проведено дослідження, де пірацетам не довів свою ефективність при лікуванні деменції та нейродегенеративних захворювань.

Наразі в США пірацетам може бути допущений до продажу лише як БАД.

При цьому він - один із лідерів продажу на території країн колишнього "Союзу" без маркування БАД.

Пірацетам випускають і успішно продають

"ВООЗ не включила його до переліку лікарських препаратів! В 2007 році в Росії визнаний застарілим препаратом з недоказовою ефективністю! В деякі країни, наприклад Канаду та Великобританію заборонений ввіз для продажу!" - пише Скрипник.

При цьому пірацетам продовжує добре продаватися. А на використання патенту вже пройшли всі строки, його можуть випускати всі фармкомпанії і собівартість дуже дешева.

Раніше ми писали, що доктор Євген Комаровський розкритикував популярний засіб від кашлю.

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