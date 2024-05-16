Этнолог Людмила Дмитрук: "В древности вышиванки носили, чтобы различать "своего" и "чужого"

– Людмила, по вашему мнению, не является ли день вышиванки шароварным праздником?

– Праздник становится шароварным настолько, насколько шароварно мы его празднуем: если наши знания и представления о нашем наследии, в частности о традиционном костюме, не выходят за рамки "вышиванка - код нации", то и празднование будет соответственно шароварным.

В традиционной культуре вышитая рубашка никогда не была "единственным игроком", она всегда была частью костюма; отчасти мы сейчас наблюдаем возрождение определенных элементов костюма - карманов, юбок, и этот тренд следует продолжать.

Шароварным, по моему мнению, скорее является само слово "вышиванка", ведь его первоначальное, за Гринченко, значение включает все изделия с вышивкой, а не только вышитые рубашки.

– Как правильно говорить: вышиванка или вышитая рубашка?

– Насколько мне известно, каких-либо правил по употреблению этих терминов нет. Однако "вышитая рубашка" - первичный общий термин, а "вышиванка" - более поздний заменитель, более короткий и лаконичный.

Следовательно, употребление этих слов зависит от контекста: где стоит звучать более академически и профессионально - употребляйте "вышитая рубашка", а где надо быстрее передать суть - может подойти и "вышиванка".

– Есть ли вышиванки в российской и белорусской культурах? Если да, чем они отличаются от украинских?

– Более 15 лет мы с мужем интересуемся украинской традиционной культурой, поэтому собрали более 1 300 старинных украинских рубашек, большинство из них вышитые, но есть и с тканой отделкой.

Наши знания о российских и белорусских костюмах очень слабенькие, поэтому мы воздержимся от сравнения. Однако стоит отметить, что рубашки, в том числе и вышитые, были не только в Украине, но и в странах вокруг, и в свое время в довольно далеких от нас - Испании, Италии. Это, кстати, еще одна причина знать свое, чтобы не путать румынские или белорусские вышитые рубашки с нашими.

– Что означают символы на Пасхальной сорочке Владимира Зеленского? В сети снова заговорили о косоворотке.

– Кроме собственной этнографической коллекции, насчитывающей более четырех тысяч экспонатов, у нас есть большая частная библиотека - более пяти тысяч томов, в том числе и с этнографической литературой. Может, это кого-то очень разочарует, но можно с уверенностью сказать, что в письменных источниках, начиная с трудов древнейших исследователей Пчелки, Колберга, Волка, Шухевича и других, нет упоминаний о символах вышивки и их значении.

Позже некоторые современные авторы, не доставляя себе хлопот докапываться до источников, наделали кучу совершенно безосновательных, однако сказочно-ярких "предположений" о символике. К сожалению, эти сказочные предположения привлекли многих СМИ, которые их распространяли, а также многие бренды, которые строят свои кампании на этих ничем документально не подкрепленных новейших мифах.

Пасхальная вышиванка Владимира Зеленского (фото: president.gov.ua)

Относительно символизма: как учит семиотика, сначала нужно идентифицировать знак - графическую композицию, достаточно выразительную и заметную, то есть не сливающуюся с соседним символом или не перетекающую в него, а уже потом нужно прочитать его значение. Значение одного и того же знака может в разных регионах и в разное время означать разные понятия.

"ХХХХХХХХХХ" - это один из распространенных мотивов в вышивке, это ряд диагональных крестов или ряд ромбов? Если один знак, букву или слово невозможно однозначно выделить, а его значение могло отличаться в зависимости от ареала и времени, можно ли четко и однозначно прочитать символы?

Даже самые древние из письменно задокументированных исследований прямо утверждают, что орнаменты выполняли чисто декоративную роль, а не символически-обереговую.

– Почему современные вышиванки такие дорогие, если у них нет исторической основы? Можно ли их считать подлинными?

– Как производители можем рассказать, что себестоимость вышитых рубашек содержит следующие основные расходы: стоимость ткани и нитей (их преимущественно везут из-за границы), амортизацию вышивальных машин (тоже импортируют), работу сотрудников, составление схем вышивки и урегулирование прав на использование орнаментов музейными образцами.

В вышитых рубашках, которые предлагает наш бренд "ВИТВОРИ", использованы исключительно верифицированные орнаменты из собственной коллекции и других коллекций, поэтому эти рубашки являются на 100% аутентичными. В этом можно легко убедиться, потому что на сайте и даже на каждой упаковке есть ссылка на источник каждого орнамента, оригинал старинной рубашки.

Что касается цены продажи, то она зависит от рыночного позиционирования каждого бренда, так что вполне может быть, что цена высокая, потому что это премиум-бренд, а орнамент не аутентичный, а "авторский".

Если вам важно, чтобы ваша рубашка была действительно украинской, то спрашивайте у брендов, из каких аутентичных образцов они брали орнаменты. Это должен быть не абстрактный образец из неведомого музея, а конкретный номер экспоната, желательно с фоторепродукцией.

Если четкого ответа нет, то вам, скорее всего, предлагают "современную интерпретацию на основе каких-то образцов", или "авторское видение". В таком случае не ожидайте чего-то действительно аутентично-украинского.

Давние вышиванки (фото: localhistory.org.ua)

– Как правильно ухаживать за старинной одеждой?

– За старинной одеждой не ухаживают, ее хранят. Ухаживают за одеждой, которую носят, а старинную одежду носить нельзя.

В современной цивилизованной музейной практике не существует такого способа хранения или экспонирования музейных предметов как ношение на живых людях, показы и фотосессии. Также в соответствии со ст. 15 ЗУ "О музеях и музейном деле" музейный фонд Украины состоит из государственной и негосударственной. К последней принадлежат, в частности, и частные коллекции. Поэтому если вы являетесь владельцем даже одной старинной рубашки, призываем ответственно относиться к нашему наследию.

– Где сейчас можно приобрести настоящие вышитые рубашки с историей?

– Вышитые рубашки, которые предлагает мой бренд "ВИТВОРИ", являются на 100% аутентичными, потому что все орнаменты мы берем из старинных образцов. Кроме этого, наши рубашки неповторимы, потому что каждая заказчица составляет в онлайн-конструкторе собственную композицию отделки, выбирает цвета и даже посвящение.

А вот насчет "рубашек с историей", понимаете, от того, что вы наденете реплику рубашки Грушевского или Леси Украинки, вы не станете ни Грушевским, ни Лесей Украинкой, да и стоит ли? Существует много способов быть счастливой, лучший - это быть собой, поэтому это только вы, ваши поступки, ваши действия могут совершить любую вашу рубашку "рубашкой с историей". Вы пишете свою историю, все в ваших руках, творите по-своему!

– Почему украинцы потеряли традицию носить вышитые рубашки повседневно? Но возрождается ли эта тенденция сейчас, на ваш взгляд?

– Следует помнить, что в оригинале рубашки выполняли три основных функции. Во-первых, прикрывали грешное тело, были одновременно бельем и частью верхней одежды.

Во-вторых, выполняли локальную идентификационную функцию - "свой/чужой", поэтому такого обобщенного понятия как "украинская рубашка" никогда не существовало, в разных местностях формировались собственные узнаваемые традиции украшения рубашек - локальные стили, по которым и различают рубашки: Полтавские, Слобожанские, Черниговские, Волынские, Борщевские, Сарненские, Вербовецкие, Стенянские.

В-третьих, рубашки свидетельствовали об уникальности и неповторимости каждой ее обладательницы, ведь среди двух старинных одинаковых рубашек не было!

Первенство в одежной функции рубашки потеряли, когда появилась доступная фабричная одежда, которая эту функцию выполняет более специализированно и удобно.

Идентификационная роль рубашек только возросла. Почти наравне с нашим языком и флагом вышитая украинская рубашка является мощным маркером украинства, она говорит "я из Украины", "я из Полтавщины/Черниговщины/Волыни".

Более того - настоящая аутентичная украинская рубашка свидетельствует еще и о привередливом вкусе и неповторимости ее обладательницы, потому что не существует причины, почему такие неповторимые мы, должны одеваться в сшитые на конвейере одинаковые вышиваночки. Я считаю, что уникальные украинки достойны неповторимых и одновременно аутентичных вышиванок, поэтому мы и сделали онлайн-конструктор "ВИТВОРИ"!

Этнолог Людмила Дмитрук (фото: личный архив героини)