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Етнічні мотиви, льон і асиметрія: стиліст назвав головні тренди літа

Модні тренди літа 2022 (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Нинішнє літо поверне тренд на нульові роки, також на піку моди будуть етнічні мотиви, лляний одяг і мінімалістичний романтизм.

Про головні модні тренди літа 2022 розповів в Instagram стиліст Матвій Калугін.

Асиметрія в черговий раз підкорює літні колекції. Це може бути асиметричний поділ в сукні або спідниці, асиметричні вирізи або рукава.



Лляні костюми, які раніше траплялися здебільшого в чоловічих колекціях, впевнено переходять і в жіночий гардероб! Це красиво, комфортно і додає більше глибини образам завдяки фактурі.



Тейлорінг отримує новий виток свого розвитку, тепер це не тільки штани і блейзер. Все частіше ми будемо бачити компіляцію костюмних штанів з жилетом, костюми з міні-спідницями і костюми-трійки на сучасний лад. У цьому тренді переплітаються маскулінність, елегантність і сексуальність.



Сексуальність в цілому на мажорній ноті в цьому сезоні, особливого шуму наробило екстремальне міні. Якщо ви хочете зробити безумовний акцент на ногах - це ваш вибір!



Сітки і макраме поєднують в собі лаконічність, спокусу і легкість. Безумовно, влітку неймовірно виглядатимуть сукні макраме або напівпрозорі топи; втім, якщо ви хочете лише злегка поекспериментувати - це може бути шопер макраме або в'язана портупея.



Мінімалістичний романтизм - це поєднання звичної романтики з мінімалізмом і строгістю. Його характеризують м'які відтінки, об'ємні рукава, корсети, фігурні вирізи, ампірна талія. Втім, ця романтика "легка", без мережива, квітів або надмірної кількості деталей.



У цьому сезоні етнічні мотиви будуть ще більш популярними. А нам, українцям, сам бог велів надіти вишиванку влітку.



Багато психоделічних принтів стиліст помітив в топах, сорочках і сукнях на літо. Крутий тренд для тих, хто любить бути в центрі уваги і хоче сконцентрувати в образі максимум енергії!



Платформа - привіт з 00-х, який дизайнери актуально інтерпретували під сучасний гардероб. Особливо раджу звернути увагу на клогі і мюлі на платформі.

Головні модні тренди літа 2022 (фото:instagram.com/matveyykl)

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