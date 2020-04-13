Цим не можна прибирати в будинку: лікар назвав небезпечний дезінфектор

Хлорка є дуже небезпечним дезінфектором (Колаж РБК-україна)

Терапевт і токсиколог розповів, що хлоркою не можна дезінфікувати будинок

Коронавірус у світі інфікував більше мільйона чоловік. Багато громадян запитують, чим же краще всього дезінфікувати будинок, щоб запобігти зараженню Covid-19 і залишитися в безпеці. Велика кількість українців використовує хлорку. Вона дійсно бореться з вірусами, але також є дуже небезпечною для здоров'я. Про шкоду такого дезінфектора повідомив терапевт і токсиколог Олексій Водовозов.

Лікар зазначив, якщо ви все-таки використовуєте хлорку для очищення приміщення, після цього необхідно дуже добре провітрити, щоб отруйні пари повністю зникли.

"Хлорка є потужним і токсичним дезінфектором. З нею працюють у захисній масці, вона не пропускає отруйні пари, і рукавичках. У зворотному випадку можна отримати хімічні опіки шкіри і отруїтися з дуже серйозними наслідками", - сказав медик.

Фахівці рекомендують використовувати дезінфектори з вмістом спирту, а не хлору. Домашні дезінфектори повинні бути менш небезпечними, ніж хлорка, яка застосовується на промислових об'єктах або в клініках.

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