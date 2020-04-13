Этим нельзя убирать в доме: врач назвал опасный дезинфектор

Хлорка является очень опасным дезинфектором (Коллаж РБК-украина)

Терапевт и токсиколог рассказал, что хлоркой нельзя дезинфицировать дом

Коронавирус в мире инфицировал более миллиона человек. Многие граждане задаются вопросом, чем же лучше всего дезинфицировать дом, чтобы предотвратить заражение Covid-19 и остаться в безопасности. Большое количество украинцев использует для обезораживания помещений хлорку. Она действительно борется с вирусами, но также является очень опасной для здоровья. О вреде такого дезинфектора сообщил терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

Врач отметил, что если вы все таки используете хлорку для очистки помещения, после этого необходимо очень хорошо проветрить, чтобы ядовитые пары полностью выветрились.

"Хлорка является мощным и токсичным дезинфектором. С ней работают в защитной маске, не пропускающей ядовитые пары, и перчатках. В обратном случае можно получить химические ожоги кожи и отравиться с очень серьезными последствиями", - сказал медик.

Специалисты рекомендуют использовать дезинфекторы с содержанием спирта, а не хлора. Домашние дезинфекторы должны быть менее опасными, чем хлорка, которая применяется на промышленных объектах или в клиниках.

Обратите внимание на горячую воду и мыло, раствор с перекисью водорода и льняное масло для деревянных поверхностей.

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