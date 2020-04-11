Карантин в Україні: як правильно дезінфікувати велосипед після прогулянки

Як правильно дезінфікувати велосипед (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли, як правильно користуватись і дезінфікувати велосипед під час епідемії коронавірусу

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу по країні. З 6 квітня влади посилили карантинні заходи та ввели суворі обмеження. У багатьох містах зупинено метро, а міський транспорт перевели в режим перевезень лише тих пасажирів, які працюють для забезпечення життєдіяльності країни. Це призвело до того, що багато українців пересіли на велосипед.

Медики нагадують, що за чистотою "залізного" друга треба стежити також ретельно, як і за чистотою рук, оскільки коронавірус може залишатися на поверхні велосипеда. Як правильно дезінфікувати індивідуальний засіб пересування, розповіли у передачі "Ранок з Україною".

Як пояснив лікар Борис Скачко, вірус може знаходитися на рамі, кермі, сідлі або колесах велосипеда. Позбутися від нього досить легко – достатньо помити транспортний засіб водою з милом.

Киянка Катерина Царелунга розповіла, що дезінфікує після кожної прогулянки свій велосипед, а також велосипед молодшої сестри.

"Промиваю його, дезінфікую. Береш відро, наливаєш в нього воду, береш дезінфектор, додаєш, береш мочалку і витираєш", - розповіла киянка.

Для дезінфекції підійде звичайна побутова кухня та засоби для прибирання кухні або ванної кімнати. Ручки на кермі можна обробити окремо дезінфектором.

Медики відзначають, що обробляти "залізного" друга варто не тільки після прогулянки, але і до неї, а ручкам приділяти особливу увагу.

"Перед використанням вам потрібно дезінфікувати ручки або ті частини, яких ви будете торкатися. Після того, як обробите їх антисептиком, краще протерти їх насухо і велосипед буде стерильними", – розповів лікар Борис Скачко і додав, що під час поїздки маска повинна бути присутня обов'язково.

"При фізичній активності збільшує трафік повітря у дихальній системі, і ймовірність підхопити коронавірус. Вдих через рот відразу провокує потрапляння вірусу у трахею та легені", – пояснив Скачко.

Використовувати велосипеди потрібно тільки при крайній потребі, наприклад, щоб з'їздить в аптеку або магазин. Тримати велосипед краще всього в гаражі, а не у квартирі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун дала поради про те, як уникнути проблем зі шкірою після частого миття та використання антисептиків.