Гороскоп Таро на жовтень: осінь подарує унікальну можливість змінити життя

Гороскоп Таро на жовтень 2020 (фото: pixabay.com)

Таролог назвала в гороскопі на жовтень карти Таро для кожної із важливих життєвих сфер

Гороскоп Таро на жовтень розповість про нові перспективи, можливості в кар'єрі, роботі, любові і питаннях фінансів. Нас чекають нові знайомства, цікаві зустрічі, несподіваний прибуток, але потрібно остерігатися обману.

Іменитий український таролог Олена Саламандра розповіла Styler, які шанси готує нам доля в середині осені.

Карта місяця - "Колісниця". Це означає, що провідними сферами місяця стануть справи, кар'єра і робота.

"Якщо поставите перед собою нові й значущі цілі, досягнете бажаного в короткі терміни. Настав час діяти. Удача буде на боці лідерів." Початок нових проєктів та ідей приведе до зростання, розвитку, а в подальшому - принесе прибуток", - розповіла Саламандра.

Жовтень - відмінний місяць для поїздок, відряджень, змін у житті, активності.

Любов - карта "Жриця". Місяць принесе багато цікавих подій, знайомств. Не варто обговорювати особисте життя з іншими людьми, це призведе до заздрості та пліток. Краще тримати любов в таємниці, тоді особисте порадує подіями.

Сім'я - карта "3 жезлів". Жовтень стане відмінним часом для зміцнення сімейних відносин. На ура пройдуть свята, спільні вечері, спільні справи. Згуртованість близьких людей, позитив.

Стосунки з рідними - карта "6 мечів". У відносинах з близькими чекає багато несподіваних подій, часто - приємних. Стосунки зміцнять справи, пов'язані з ремонтом, домашніми питаннями, сад, город.

Відносини з друзями - карта "7 мечів". Остерігайтеся обману і нечесності з боку приятелів. Можливі ситуації, коли людина заради своїх цілей знехтує Вашими відносинами. Не давайте грошей у борг близьким людям.

Робота і кар'єра - карта "3 пентаклей". Жовтень стане відмінним місяцем для продуктивної роботи, нових співпраць. Навчання, розвиток, курси підвищення кваліфікації пройдуть успішно, а отримані знання в подальшому монетизуються. Зростання, прибуток, професіоналізм.

Гроші - "Король Пентаклей". Фінансова сфера порадує, але потребуватиме уваги, обережного ставлення до засобів. Уникайте фінансових авантюр. Цінуйте стабільність. Можливі вдалі покупки і витрати.

Здоров'я - "Помірність". Здоров'я цілком і повністю буде залежати від душевного стану. Уникайте стресів, пийте більше води, дотримуйтесь правильного розпорядку дня. Якщо раніше були труднощі із самопочуттям, то ситуація налагодиться.

Раніше ми писали в гороскопі Таро на жовтень, які зміни карти готують нам в епіцентрі осені.