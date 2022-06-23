Через ці помилки домашні кавуни виростають дрібними та не солодкими

Основні причини

Погода

Всі баштанні культури люблять тепло на межі спеки - не менше 30 градусів. Якщо під час зростання температура повітря певний час не досягатиме +15 градусів, то кавун припинить рости і плід буде несолодким.

Також в похмуру погоду відбувається уповільнення процесу фотосинтезу, тому цукор не накопичується.

Окрім того, навіть якщо усе літо сонячне, а кавун ріс у тіні, то урожай буде не смачним.

До того ж вітер часто завдає кавунам пошкодження і зростання сповільнюється.

Полив

Інша причина - частий полив. Молоді рослини слід підливати не частіше 1 разу на тиждень, а починаючи з середини літа - 1 раз на півмісяця.

Важливо пам'ятати, що кавуни поливають тільки теплою водою.

Добрива

Дефіцит мінеральних добрив у ґрунті є теж однією із причин.Підживлювати кавуни потрібно тими добривами, які містить цинк, залізо, бор та марганець.

Додавати їх необхідно у лунку під час посадки чи з допомогою краплинного поливу.

Крім того, плоди робить несолодкими надмірна кількість азоту у ґрунті.

Користь кавуна

Він підтримує здоров’я плоду та імунітет. Вітамінів у кавуні порівняно небагато, за винятком одного - фолієвої кислоти (вітамін В9). Вона підтримує імунну систему, сприяючи нормальному утворенню і функціонуванню білих кров’яних тілець - лейкоцитів, а також грає важливу роль при вагітності – регулює формування нервових клітин ембріона.

Також кавун виводить зайвий холестерин. Він багатий клітковиною, яка сприяє виведенню зайвого холестерину, одного із головних винуватців так званої хвороби старості, атеросклерозу.

Кавун чудово підходить для розвантажувальних днів, що зазвичай практикують для поліпшення самопочуття і схуднення.