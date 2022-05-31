Чи будуть в Україні цього року кавуни та за якою ціною

Херсонська область давала Україні близько 40% кавунів. За рахунок сусідніх областей цей обсяг повністю перекрити не вдасться, а ціна імпортних може бути занадто високою.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила Литвин, за даними Держстату, у 2021 році було вирощено 400 тисяч тонн кавунів і 38% цього обсягу було вирощено в Херсонській області.

"На жаль, повністю перекрити нестачу необхідного обсягу кавунів іншими областями України (в основному Одеською та Миколаївською) навряд чи вдасться", - вважає вона.

За її словами, тому можливі збільшення імпортних поставок. В України вже є досвід імпорту кавунів з Туреччини, Азербайджану та Греції.

"Однак в умовах зміни логістичних маршрутів кінцева ціна імпортованих кавунів може бути некомфортна для споживачів", - додала аналітик УКАБ.