З Естонії депортують українських заробітчан: спалахнув скандал

Депортація (ілюстративне фото: pixabay.com)

Естонія висилає групу трудових мігрантів з України через порушення правил карантину

В Естонії вирішили депортувати групу українських трудових мігрантів, яким закидають порушення правил карантину - зокрема, йдеться про недотримання двотижневої самоізоляції після прибуття в країну.

Тепер 12 громадян України на вимогу місцевого Департаменту поліції та прикордонної охорони мають намір вислати назад на батьківщину до кінця дня 14 серпня. Про це передає ERR.

Ситуація викликала обурення роботодавців українських заробітчан. Так, великі фермери та власники п'яти підприємств Південної Естонії, які найняли працівників, звернулися в прокуратуру з вимогою оскаржити рішення про депортацію, а після відмови відомства - вирішили звернутися до суду.

Додамо також, що фермери нарікають на посилений контроль і жорсткі перевірки агросектору та зауважують, що при цьому служби мало не ігнорують іноземців, які приїжджають працювати в інших сферах послуг (зокрема в будівельній).

"Конкретне рішення ми прийняли виходячи з того, що робітники, які приїхали, були в курсі вимоги про самоізоляцію, тобто 14 днів вони повинні були знаходитися у своїх житлових приміщеннях. Про це зобов'язанні знали й роботодавці. Ми вважаємо, що ці люди навмисно порушили карантинні вимоги. Тому найбільш логічним рішенням бачиться депортація конкретних осіб, оскільки у нас немає впевненості, що вони не піддадуть небезпеці здоров'я населення своїм небажанням дотримуватися норм та вимог надалі", - прокоментував заступник гендиректора Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерт Беличев.

Водночас керівник Естонської Промислово-торгової палати Роомет Сирмус вважає ситуацію спірною і заявляє, що в конкретному випадку рішення про депортацію робочих все ж справедливим назвати не можна.

При цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу наполягає, що українських працівників, які порушили правила самоізоляції, потрібно вислати з країни. Повідомлялося, що українці порушили самоізоляцію 46 разів.

Партія сезонних робітників з України в кількості понад 150 осіб прибула в Естонію сплаченим фермерами спецрейсом 21 липня. Прибулих протестували на COVID-19 в Талліннському аеропорту (позитивними виявилися 3 проби), а потім помістили в карантин на 2 тижні перед початком роботи, після чого знову протестували.

Пізніше з'явилися "обґрунтовані підозри", що 17 осіб, які мали перебувати в самоізоляції, працювали. До теперішнього моменту зроблені приписи про депортацію 12 українців, обвинувачених у порушенні карантинних вимог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії у трьох сезонних працівників з України виявили COVID-19.