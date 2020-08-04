ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МЗС Естонії пропонує вислати українців за порушення самоізоляції

Таллінн, Вівторок 04 серпня 2020 16:29
МЗС Естонії пропонує вислати українців за порушення самоізоляції
Фото: Урмас Рейнсалу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Декількох українців в Естонії запідозрили в порушенні карантинних заходів

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за депортацію українських працівників, які порушили правила самоізоляції. До цього повідомлялося, що українці порушили самоізоляцію 46 разів.

Про це пише місцеве видання ERR.

За словами Рейнсалу, українські працівники, які проігнорували правила 14-денної самоізоляції, повинні бути вислані з країни.

"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід затребувати", - заявив він.

До цього з закликом покарати українських працівників виступив міністр внутрішніх справ Март Хельме. В ході перевірки з'ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції. В тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 людей виходили на роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії у трьох сезонних працівників з України виявили COVID-19.

Сьогодні в країні оголосили про початок другої хвилі коронавірусу, розглядається можливість введення обмежувальних заходів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Эстониякарантинукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся