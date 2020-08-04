МЗС Естонії пропонує вислати українців за порушення самоізоляції

Фото: Урмас Рейнсалу (РБК-Україна)

Декількох українців в Естонії запідозрили в порушенні карантинних заходів

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив за депортацію українських працівників, які порушили правила самоізоляції. До цього повідомлялося, що українці порушили самоізоляцію 46 разів.

Про це пише місцеве видання ERR.

За словами Рейнсалу, українські працівники, які проігнорували правила 14-денної самоізоляції, повинні бути вислані з країни.

"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи слід затребувати", - заявив він.

До цього з закликом покарати українських працівників виступив міністр внутрішніх справ Март Хельме. В ході перевірки з'ясувалося, що частина українців, які прилетіли до Таллінна 21 липня спецрейсом для подальшої роботи в Естонії, порушила правила самоізоляції. В тому числі були обґрунтовані підозри, що 17 людей виходили на роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії у трьох сезонних працівників з України виявили COVID-19.

Сьогодні в країні оголосили про початок другої хвилі коронавірусу, розглядається можливість введення обмежувальних заходів.