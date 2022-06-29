"Якби Путін був жінкою": російському диктатору поставили ще один діагноз

В інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF британський прем'єр-міністр назвав російського президента занадто "мачо".

"Якщо вам потрібен дуже хороший приклад токсичної мужності, то це те, що він робить в Україні", - зазначив Джонсон.

"Якби Путін був жінкою, якою він, очевидно, не є, але якби він був, я дійсно не думаю, що він почав би божевільну мачо війну з вторгненням і насильством в тому вигляді, в якому він це зробив", - вважає він.

Після чого Бен Уоллес заявив, що у кремлівського диктатора явно "синдром маленького чоловіка".

"Ви ніколи не чули про синдром маленької жінки, тільки про синдром маленького чоловіка, і у нього він в надлишку", - сказав політик.

Чим хворий Путін: інші версії

Чутки про те, що президент РФ, який розв'язав криваву війну з Україною, серйозно хворий, ходять вже давно. При цьому варіанти його діагнозів зустрічаються різні.

"Стероїдна лють" на тлі лікування раку

Путін страждає мозковим розладом, викликаним "стероїдної люттю", що виникла в результаті лікування раку стероїдами, - вважає американська розвідка.

За інформацією джерела, близького до Кремля, диктатор не може ясно мислити, що тільки посилюється тим, що він не був проінформований про невдачі російської армії під час вторгнення. А про побічні ефекти прийому стероїдів говорять одутле обличчя і шия 69-річного диктатора.

Хвороба Паркінсона

Також у президента РФ були помічені ознаки хвороби Паркінсона - мимовільні рухи ніг під час сидіння і ручка, що смикається в його руках, а також зменшений розмах рук. На пряме запитання британських ЗМІ ще в 2020 році прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це повна нісенітниця і у президента відмінне здоров'я.

Рак підшлункової залози або рак спинного мозку

Ще в 2014 році з'явилися чутки про те, що у російського лідера один з цих видів раку. Інформація нібито надійшла від літнього німецького доктора, який лікував Путіна. Пєсков тут же спростував це, назвавши черговою нісенітницею.

Крім того, колишній однокурсник Путіна Юрій Швець переконаний, що російський диктатор серйозно хворий і приймає сильні ліки. До того ж, "кремлівський фюрер" дуже сильно боїться за своє життя і має гіпертрофований інстинкт самозбереження, тому він панічно боїться навіть свого найближчого оточення і майже не з'являється на публіці.