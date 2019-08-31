Ескортниця: Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці

Світлана Лобода, яка нерідко шокує користувачів ексцентричними витівками, відзначилася і на цей раз. Артистка зробила кавер на пісню Пугачової і нарвалася на критику через свою поведінку. Відповідний пост опублікований у соцмережі Instagram.

Під роликом Лобода відзначила також, що шанувальників через тиждень чекає новий сингл і альбом цієї осені.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам танці Лободи здалися вульгарними і недоречними. Фанати все частіше стали помічати, що у виконавиці зіркова хвороба:

Треба ж себе так прославити. Мені не сподобалося.

А мені здається, зловили зіркову хворобу.

Ця пісня зовсім не підходить.

Не варто було це пісню виконувати.

Зіпсувала цією піснею все.

Чому співачки зараз більше схожі на ескортниць, ніж на співачок?

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

Раніше повідомлялося про те, що Лобода "запалила" на столі в ресторані у Франції на острові Святої Маргарити.