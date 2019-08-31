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Ескортниця: Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці

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Лобода викликала шквал обурення

Світлана Лобода, яка нерідко шокує користувачів ексцентричними витівками, відзначилася і на цей раз. Артистка зробила кавер на пісню Пугачової і нарвалася на критику через свою поведінку. Відповідний пост опублікований у соцмережі Instagram.

Під роликом Лобода відзначила також, що шанувальників через тиждень чекає новий сингл і альбом цієї осені.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам танці Лободи здалися вульгарними і недоречними. Фанати все частіше стали помічати, що у виконавиці зіркова хвороба:

  • Треба ж себе так прославити. Мені не сподобалося.
  • А мені здається, зловили зіркову хворобу.
  • Ця пісня зовсім не підходить.
  • Не варто було це пісню виконувати.
  • Зіпсувала цією піснею все.
  • Чому співачки зараз більше схожі на ескортниць, ніж на співачок?

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

Раніше повідомлялося про те, що Лобода "запалила" на столі в ресторані у Франції на острові Святої Маргарити.

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