Ескортниця: Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці

Лобода викликала шквал обурення
Світлана Лобода, яка нерідко шокує користувачів ексцентричними витівками, відзначилася і на цей раз. Артистка зробила кавер на пісню Пугачової і нарвалася на критику через свою поведінку. Відповідний пост опублікований у соцмережі Instagram.
Під роликом Лобода відзначила також, що шанувальників через тиждень чекає новий сингл і альбом цієї осені.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Підписникам танці Лободи здалися вульгарними і недоречними. Фанати все частіше стали помічати, що у виконавиці зіркова хвороба:
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".
Раніше повідомлялося про те, що Лобода "запалила" на столі в ресторані у Франції на острові Святої Маргарити.