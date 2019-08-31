Эскортница: Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы

Светлана Лобода, которая нередко шокирует пользователей эксцентричными выходками, отличилась и на этот раз. Артистка сделала кавер на песню Пугачевой и нарвалась на критику. Соответствующий пост опубликован в соцсети Instagram.

Под роликом Лобода отметила также, что поклонников через неделю ждет новый сингл и альбом этой осенью.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчикам танцы Лободы показались вульгарными и неуместными. Фанаты все чаще стали замечать, что у исполнительницы звездная болезнь:

Надо же себя так возвысить. Мне не понравилось.

А мне кажется, словили звездную болезнь.

Эта песня совсем не подходит.

Не стоило эту песню исполнять.

Испортила этой песней все.

Почему певицы сейчас больше похожи на эскортниц, чем на певиц?

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода опозорилась на концерте в России после того, как спела песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".

Ранее сообщалось о том, что Лобода "зажгла" на столе в ресторане во Франции на острове Святой Маргариты.