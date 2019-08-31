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Эскортница: Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы

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Лобода вызвала шквал негодования

Светлана Лобода, которая нередко шокирует пользователей эксцентричными выходками, отличилась и на этот раз. Артистка сделала кавер на песню Пугачевой и нарвалась на критику. Соответствующий пост опубликован в соцсети Instagram.

Под роликом Лобода отметила также, что поклонников через неделю ждет новый сингл и альбом этой осенью.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчикам танцы Лободы показались вульгарными и неуместными. Фанаты все чаще стали замечать, что у исполнительницы звездная болезнь:

  • Надо же себя так возвысить. Мне не понравилось.
  • А мне кажется, словили звездную болезнь.
  • Эта песня совсем не подходит.
  • Не стоило эту песню исполнять.
  • Испортила этой песней все.
  • Почему певицы сейчас больше похожи на эскортниц, чем на певиц?

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода опозорилась на концерте в России после того, как спела песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".

Ранее сообщалось о том, что Лобода "зажгла" на столе в ресторане во Франции на острове Святой Маргариты.

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