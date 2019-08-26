ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

STYLERЖиття    26.08.2019 - 17:28
Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода заспівала пісню Пугачової на "Новій хвилі"

Світлана Лобода виступила на російському фестивалі "Нова хвиля", який пройшов у Сочі. Скандальна співачка, яка живе і виступає в Росії, виконала кілька пісень, серед яких була і пісня Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

Свій виступ співачка виклала у Instagram.

Лобода зганьбилася з піснею Пугачової на концерті в РФ (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Багато користувачів мережі не оцінили це виконання і розкритикували Лободу.

  • Мені подобається, але у Алли Борисівни краще;
  • З А. Б. звичайно не зрівняється, але Світлана хороша! І пісню перепела відмінно, тільки не про неї вона.
  • Звичайно не погано, але Борисівна краще набагато, заспівала як ліричну пісню, у Алли з позитивом, гумор ну це не її, тільки Пугачова. Ну вибач, якщо кому не подобатися!
  • Пугачова цю пісню співала краще;
  • На жаль, не сподобалася аранжування ...
  • Копіює Полякову;
  • Жахливо, чи не мелодійна пісня!
  • Оригінал краще;
  • Ну і навіщо під Пугачову косити?
  • Богохульство, зарозумілість, розпуста і плагіат. Подобаються пісні Світлани Лободи, але це ...
  • Ні, не переспівати оригинал !!!
  • Світлана, у мене тільки одне питання виникло, все ж якій країні присвячені рядки, рідній Україні або Россіюшці?
  • Все ж ні! Це не Алла Борисівна, ні!
  • Щось не зайшло;
  • До Пугачової ніхто не дотягне ... вона ціла епоха ... а цього повнісінько всюди ...

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що українські зірки на День Незалежності України 24 серпня вважали за краще виступати з концертами в Росії. Так, Світлана Лобода, Таїсія Повалій та Ані Лорак поїхали підкорювати російського глядача на фестиваль "Нова хвиля" в Сочі.

Раніше повідомлялося про те, що зовнішній вигляд Лободи викликав серйозні підозри у її шанувальників.

Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю Тримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкою
Новини України Лободашоубиз
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся