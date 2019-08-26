Навіщо під Пугачову косити? Лобода зганьбилася на концерті в Росії (відео)

Світлана Лобода виступила на російському фестивалі "Нова хвиля", який пройшов у Сочі. Скандальна співачка, яка живе і виступає в Росії, виконала кілька пісень, серед яких була і пісня Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".
Свій виступ співачка виклала у Instagram.
Лобода зганьбилася з піснею Пугачової на концерті в РФ (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Багато користувачів мережі не оцінили це виконання і розкритикували Лободу.
Мені подобається, але у Алли Борисівни краще;
З А. Б. звичайно не зрівняється, але Світлана хороша! І пісню перепела відмінно, тільки не про неї вона.
Звичайно не погано, але Борисівна краще набагато, заспівала як ліричну пісню, у Алли з позитивом, гумор ну це не її, тільки Пугачова. Ну вибач, якщо кому не подобатися!
Пугачова цю пісню співала краще;
На жаль, не сподобалася аранжування ...
Копіює Полякову;
Жахливо, чи не мелодійна пісня!
Оригінал краще;
Ну і навіщо під Пугачову косити?
Богохульство, зарозумілість, розпуста і плагіат. Подобаються пісні Світлани Лободи, але це ...
Ні, не переспівати оригинал !!!
Світлана, у мене тільки одне питання виникло, все ж якій країні присвячені рядки, рідній Україні або Россіюшці?
Все ж ні! Це не Алла Борисівна, ні!
Щось не зайшло;
До Пугачової ніхто не дотягне ... вона ціла епоха ... а цього повнісінько всюди ...
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що українські зірки на День Незалежності України 24 серпня вважали за краще виступати з концертами в Росії. Так, Світлана Лобода, Таїсія Повалій та Ані Лорак поїхали підкорювати російського глядача на фестиваль "Нова хвиля" в Сочі.