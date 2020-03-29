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Малюйте хрести на дверях: Ломаченко став жертвою фейку

STYLERНовости спорта    29.03.2020 - 08:27
Малюйте хрести на дверях: Ломаченко став жертвою фейку
Василь Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Василь Ломаченко вибачився перед віруючими за дивну пораду

Василь Ломаченко потрапив у неприємну ситуацію через дивну пораду, яку він дав православним. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO опублікував в мережі рекомендацію християнам малювати хрести на зворотному боці дверей домівок і уточнив, як краще це зробити.

Найтитулованіший український боксер пізніше визнав, що став жертвою фейку, і приніс свої вибачення. Пост Лома видалив, після чого написав у своєму Instagram новий - вже зі спростуваннями.

Порадою-обманкою був нібито заклик афонських ченців зробити хрест на зворотному боці дверей або ж намалювати знамення пальцем, зануривши його в оливкову олію.

"Це серйозно, бо вчора був відслужений Параклис Божої Матері, і ці вказівки були дані (відкриті) самою Богородицею ченцям на Святій горі", - написав спортсмен у stories.

Через деякий час Лома видалив повідомлення і пояснив чому.

"Приношу свої вибачення всім православним. Попередній пост я повинен був спочатку перевірити через достовірне джерело, а потім викладати пост. Я видалив його у зв'язку з тим, що ця інформація виявилася фейковою! Ще раз вибачте! І спаси Господи всіх нас", - звернувся до шанувальників чемпіон.

Малюйте хрести на дверях: Ломаченко став жертвою фейку

Ломаченко став жертвою фейку і приніс вибачення за пораду віруючим (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, що раніше Ломаченку також доводилося "оступатися" в мережі через пости на релігійну тему. Боксер в одній з публікацій виклав відео зі спецназом РФ і православними священиками, після чого потрапив під хвилю критики та був змушений виправдовуватися - причому у віршах.

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