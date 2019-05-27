Ще й полюють! Українську поетесу вкусив небезпечний павук (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Павук хеіракантіум у теплу пору року може спостерігатися у всіх частинах України

Поетеса і ведуча Злата-Зоряна Паламарчук розповіла, що її вкусив небезпечний павук хеіракантіум (павук жовтий), що стрибнув їй на рукав і боляче вкусив за руку. Дівчина викликала медиків, а самого "нападника" нейтралізувала - зловила і помістила у коробку. Ведуча Українського радіо "Голос Києва" опублікувала відповідні фото у своєму Facebook.

Вона розповіла, що в своєму будинку в Київській області помітила павука на стелі, намагалася його прибрати, але той проявив агресію.

Паламарчук відразу відчула біль на місці укусу, почало з'являтися почервоніння і набряк.

Фото з Facebook-сторінки Злати-Зоряни Паламарчук

"Павука зловили, поки приїхала швидка, шукали його в Інтернеті за малюнком на тілі", - написала вона.

Лікарі дали укол від алергії, який Злата-Зоряна запила "Сорбексом".

"Але і той хрестик на тулубі попсував нерви... Будьте уважні і не панікуйте в таких ситуаціях", - закликала вона.

Фото з Facebook-сторінки Злати-Зоряни Паламарчук

У відкритих джерелах йдеться, що хеіракантіум (або павук жовтий - Cheiracanthium punctorium) досягає довжини близько 15 мм, його укус може проникати в шкіру людини. В окремих випадках отрута павука може викликати некроз тканини, нудоту, нездужання і лихоманку. Симптоми можуть тривати до трьох діб

В Україні вид зрідка зустрічається в степовій зоні та на Закарпатті, а в сприятливий теплий час може спостерігатися в інших частинах країни.

Фото з Facebook-сторінки Злати-Зоряни Паламарчук

В коментарях повідомленням користувачі мережі підтримують Злату-Зоряну і навіть намагаються розвеселити жартами. Однак деякі підписниці зізнаються, що їм не до сміху після такої історії.

Тепер станеш спайдерменшою;

У нас тільки один смертельно отруйний павук - каракурт. Інше і якщо кусає, то ступінь пошкодження приблизно як від укусу оси, бджоли ну або джмеля. Дуже неприємно, але не смертельно...

Краще б ви про це не писали... як тепер спати?

Ого, він ще й полює!

Навіщо я це прочитала зі своєю арахнофобією! Вони ще й стрибають?

Тримайся!

Тримайся! Я і до цього страшенно боялася павуків, тепер взагалі спати не зможу...

Як повідомлялося раніше, величезний павук вкусив 42-річну жительку села Демьянцы Київської області, коли вона займалася господарством.

Також ми писали про те, що на Закарпатті помітили дуже небезпечних павуків - самок Аргіопи Брюнніха, або павука-оси.

Нагадаємо, що доктор Комаровський дав батькам важливі поради про першої допомоги при укусі комах. Він зазначив, що укуси бувають різні - дітей можуть атакувати жалкі комахи і кровоссальні.