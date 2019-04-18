Під Києвом на жінку напав величезний чорний павук: усі подробиці

Величезний павук вкусив жінку (фото: колаж РБК-Україна)

Чорний павук вкусив жінку під час роботи по господарству

Величезний павук вкусив 42-річну жительку села Дем'янці Київської області, коли вона займалася господарством. Про це повідомив заступник головного лікаря Переяслав-Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Володимир Чирка.

За його словами, в зоні укусу чорного павука у жінки на пальці посиніла шкіра, і вона відчула оніміння. Медики надали всю необхідну допомогу.

Варто зазначити, що з настанням весни активувалися кліщі, для яких 18-20 градусів тепла і висока вологість після дощів ідеальні умови для нападу на людей.

Величезний павук вкусив жінку (фото: pixabay.com)

Місце проживання кліщів - листяні і змішані ліси. Крім того, за допомогою гризунів вони можуть дістатися і до дачних ділянок. При цьому в місті кліщі часто знаходяться в лісопаркових зонах.

Нагадаємо, що доктор Комаровський дав батькам важливі поради про першу допомоги при укусі комах. Він зазначив, що укуси бувають різні - дітей можуть атакувати комахи, що жалять і п'ють кров. Але у всіх них є одна особливість - вони пускають отруту в організм людини.

Небезпека отрути полягає в тому, що вона може викликати сильну алергічну реакцію. При цьому при укусі бджоли в першу чергу необхідно видалити жало.

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