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Еще и охотятся! Украинскую поэтессу укусил опасный паук (фото)

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 21:51
Еще и охотятся! Украинскую поэтессу укусил опасный паук (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Паук хеиракантиум в теплое время года может наблюдаться во всех частях Украины

Поэтесса и ведущая Злата-Зоряна Паламарчук рассказала, что ее укусил опасный паук хеиракантиум (желтосумный колющий), который прыгнул ей на рукав и больно укусило за руку. Девушка вызвала медиков, а самого "нападавшего" нейтрализовала - поймала и поместила в коробку. Ведущая Украинского радио "Голос Киева" опубликовала соответствующие фото в своем Facebook.

Она рассказала, чтов своем доме в Киевской области заметила паука на потолке, пыталась его убрать, но тот проявил агрессию.

Паламарчук сразу почувствовала боль на месте укуса, начало появляться покраснение и отек.

Еще и охотятся! Украинскую поэтессу укусил опасный паук (фото)

Фото с Facebook-страницы Златы-Зоряны Паламарчук

"Паука поймали, пока приехала скорая, искали его в Интернете по рисунку на теле", - написала она.

Врачи дали укол от аллергии, который Злата-Зоряна запила "Сорбексом". 

"Но и тот крестик на туловище потрепал нервы... Будьте внимательны и не паникуйте в таких ситуациях", - призвала она.

Еще и охотятся! Украинскую поэтессу укусил опасный паук (фото)

Фото с Facebook-страницы Златы-Зоряны Паламарчук

В открытых источниках говорится, что хеиракантиум (или желтосумный колющий паук - Cheiracanthium punctorium) достигает длины около 15 мм, его укус может проникать в кожу человека. В отдельных случаях яд паука может вызвать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. Симптомы могут длиться до трех суток

В Украине вид изредка встречается в степной зоне и на Закарпатье, а в благоприятное теплое время может наблюдаться в других частях страны.

Еще и охотятся! Украинскую поэтессу укусил опасный паук (фото)

Фото с Facebook-страницы Златы-Зоряны Паламарчук

В комментариях в сообщению пользователи сети поддерживают Злату-Зоряну и даже пытаются развеселить шутками. Однако некоторые подписчицы признаются, что им не до смеха после такой истории.

  • Теперь станешь спайдерменшой;
  • У нас только один смертельно ядовитый паук - каракурт. Остальное если и кусает, то степень повреждения примерно как от укуса осы, пчелы ну или шмеля. Очень неприятно, но не смертельно...
  • Лучше бы вы об этом не писали... как теперь спать?
  • Ого, он еще и охотится!
  • Зачем я это прочитала со своей арахнофобией! Они еще и прыгают?
    Держись!
  • Я и до этого страшно боялась пауков, теперь вообще спать не смогу...

Как сообщалось ранее, огромный паук укусил 42-летнюю жительницу села Демьянцы Киевской области, когда она занималась хозяйством.

Также мы писали о том, что на Закарпатье заметили очень опасных пауков - самок Аргиопы Брюнниха, или паука-осы.

Напомним, что доктор Комаровский дал родителям важные советы о первой помощи при укусе насекомых. Он отметил, что укусы бывают разные - детей могут атаковать жалящие насекомые и кровососущие.

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