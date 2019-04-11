Дитину вкусила комаха: Комаровський дав батькам важливі поради про першу допомогу

Комаровський розповів про невідкладну допомогу при укусах (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив батькам, що потрібно швидко зробити при алергічних реакціях на укуси

Комаровський розповів батькам, як надати першу допомогу дитині, яку вкусила комаха. Він пояснив, що укуси бувають різні – дітей можуть атакувати жалкі комахи і кровоссальні. Всі вони мають одну загальну особливість – в організм потрапляє отрута, який може викликати сильну алергічну реакцію.

Комаровський пояснив, що на перший укус в житті сильна алергічна реакція найчастіше не виникає, але з кожним наступним їх ймовірність та важкість може наростати. Також він назвав всі методи надання першої допомоги при укусах:

- при укусі бджоли насамперед слід видалити жало – тільки бджоли залишають жало в шкірі, і на цьому жалі є мішечок, наповнений отрутою. При видаленні жала постарайтеся не притискати його до шкіри, не здавлювати, а зрушити (або підчепити), впливаючи боковим тиском, для чого використовувати монетку, кредитну картку, мамин ніготь. При укусах інших комах витрачати час на пошуки жала не треба;

- до місця укусу треба прикласти холод;

- нанести протиалергічну мазь;

Якщо на укус виникла місцева алергічна реакція у вигляді вираженого свербежу, набряки, діаметр зони почервоніння 10 см і більше, то потрібно:

- прикласти холод до місця укусу не менш ніж на 10 хвилин;

- нанести протиалергічну мазь;

- дати всередину протиалергічний засіб загального впливу;

- якщо після нанесення мазі зберігається виражений свербіж, наростає набряк і збільшується діаметр почервоніння – потрібно дати гормональний протизапальний засіб;

Доктор Комаровський розповів, як реагувати при укусі комахи (facebook.com/komarovskiynet)

При сильній алергічній реакції, яка виражається в сильному свербінні, висипки по всьому тілу, набряклості шкіри і слизових оболонок, утрудненому диханні, потрібно:

- прикласти холод не менш ніж на 10 хвилин;

- якщо це рука чи нога, то потрібно туго перебинтувати на 5 см вище укусу і контролювати пов'язку, щоб уникнути набряку;

- якщо це голова – то придавити місце укусу;

- ввести гормональний протизапальний засіб;

- дати всередину протиалергічний засіб загального впливу;

- при появі дихальних симптомів (задишка, утруднене дихання, кашель, осиплість) ввести адреналін;

Комаровський зазначає, що якщо раніше вже спостерігалась алергічна реакція, то не потрібно чекати прояву симптомів і діяти негайно. Також варто звернутися до лікаря.

Крім того, доктор порекомендував дотримуватися правил безпеки та уникати ситуацій, коли комахи можуть вкусити дитину: всі репеленти потрібно ретельно вивчати, перш ніж застосувати їх на дітях, не давати дітям використовувати їх самостійно, не розпорошувати їх у приміщенні, пам'ятати, що ос і шершнів привертає яскравий одяг і аромати парфумерії, також вони тягнуться до солодощів і фруктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як потрібно діяти при харчовому отруєнні.

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