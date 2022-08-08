"Не гарантує умов безпеки": під Львовом батьків школярів просять підписати дивний документ
В Україні з 1 вересня розпочнеться очне навчання у відносно безпечних регіонах. Новий навчальний рік розпочнеться для дітей в умовах воєнного часу. Вже зараз деякі батьки почали отримувати документи, в яких сказано, що школа не гарантує безпеку дитини в ній.
Про це розповіла одна з мам Львівської області в групі "Батьки SOS" у Facebook.
Деталі історії
Жінка повідомила, що в Стрийському районі в школі їй видали такий листочок і його необхідно підписати.
"Доброї ночі, скажіть будь ласка, вам в школах теж дають такий листочок на підпис? Львівська обл. Стрийський р-н", - написала вона.
У бланку під назвою "Інформована згода батьків "потрібно підтвердити, що батьки погоджуються, що навчальний заклад"не гарантує безпечні умови перебування моєї дитини в ЗЗСО I-II ст".
У школах Львівської області батькам школярів видають на підпис документ (Facebook)
Реакція батьків
У коментарях відразу ж відреагували українці. Деякі вважають, що в документі сказано, що школа не гарантує безпеку в основній будівлі при повітряній тривозі, і заняття в цей період будуть в підвальному приміщенні.
- Я б не підписувала, це просто жах, як це не гарантують безпеку дітей?!тоді навіщо відкривати школи?!
- Про які школи мова? Ніяких шкіл не може бути!!!
- Як і говорив в пості онлайн / офлайн - підуть писульки про зняття відповідальності. Навіть вангою не треба бути, щоб розуміти що дно будуть пробивати по повній.
- Якщо нам в школі дадуть таку писульку - не буду підписувати. Це суперечить закону.
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