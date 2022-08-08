ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не гарантує умов безпеки": під Львовом батьків школярів просять підписати дивний документ

Новость на русском →
Понеділок 08 серпня 2022 13:55
"Не гарантує умов безпеки": під Львовом батьків школярів просять підписати дивний документ Батьки львівських школярів обурені (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 1 вересня розпочнеться очне навчання у відносно безпечних регіонах. Новий навчальний рік розпочнеться для дітей в умовах воєнного часу. Вже зараз деякі батьки почали отримувати документи, в яких сказано, що школа не гарантує безпеку дитини в ній.

Про це розповіла одна з мам Львівської області в групі "Батьки SOS" у Facebook.

Деталі історії

Жінка повідомила, що в Стрийському районі в школі їй видали такий листочок і його необхідно підписати.

"Доброї ночі, скажіть будь ласка, вам в школах теж дають такий листочок на підпис? Львівська обл. Стрийський р-н", - написала вона.

У бланку під назвою "Інформована згода батьків "потрібно підтвердити, що батьки погоджуються, що навчальний заклад"не гарантує безпечні умови перебування моєї дитини в ЗЗСО I-II ст".

&quot;Не гарантує умов безпеки&quot;: під Львовом батьків школярів просять підписати дивний документУ школах Львівської області батькам школярів видають на підпис документ (Facebook)

Реакція батьків

У коментарях відразу ж відреагували українці. Деякі вважають, що в документі сказано, що школа не гарантує безпеку в основній будівлі при повітряній тривозі, і заняття в цей період будуть в підвальному приміщенні.

  • Я б не підписувала, це просто жах, як це не гарантують безпеку дітей?!тоді навіщо відкривати школи?!
  • Про які школи мова? Ніяких шкіл не може бути!!!
  • Як і говорив в пості онлайн / офлайн - підуть писульки про зняття відповідальності. Навіть вангою не треба бути, щоб розуміти що дно будуть пробивати по повній.
  • Якщо нам в школі дадуть таку писульку - не буду підписувати. Це суперечить закону.

Читайте також, у яких містах діти точно не підуть до шкіл 1 вересня, а навчатимуться онлайн.

Ми також писали, як навчатимуться діти в інших містах України - Києві, Сумах, Львові, Івано-Франківську і так далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя