Ще одна область "тримає курс" на червону зону: епідеміологічна ситуація стрімко погіршується

Коронавірус в Україні атакував тепер і Рівненську область. Там епідеміологічна ситуація стрімко погіршується й область готується до переходу в "червону зону" і посилення карантину.

Про це розповів у коментарі для видання " Радіо Трек " начальник обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник.

У Рівненській області суттєво збільшилася завантаженість ліжок у медичних установах, де надають допомогу хворим з коронавірусом. За словами Олега Вівсянника, за останній тиждень кількість госпіталізованих хворих зросла на 11%.

На цей момент з коронавірусом борються вже понад 200 пацієнтів, у яких тяжкий перебіг хвороби. Близько 50 хворих перебуває у відділеннях інтенсивної терапії. Найбільше хворих було зафіксовано у Рівному та районах.

"Щоб зупинити поширення COVID-19 і не допустити переходу в "червону зону", фахівці закликають жителів області суворо дотримуватись карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови ОДА Сергія Подоліна, вже через три дні в Рівненській області очікують значне погіршення показників поширення коронавірусу.