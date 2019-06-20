Українська співачка похвалилася божественним тілом в рожевому купальнику

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona опублікувала пляжні знімки

Alyona Alyona, сенсація українського репу, зробила перерву в напруженому концертному графіку і відправилася на відпочинок до Барселони, Іспанія. В Instagram-сторіз з'явився знімок виконавиці, яка виходить із води в рожевому купальнику.

Волосся 28-річної Альони Савраненко (справжнє ім'я виконавиці. - Ред.) зібрані в пучок, а на рожевому купальнику нанесено принт у формі губ чорного кольору. Знімок був зроблений, коли Альона виходила з вод Середземного моря.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Також співачка виклала в сторіс знімок, де її фото прикрашене квіточками, зробленими за допомогою додатку SnapChat.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

До речі, нещодавно українська виконавиця стала героїнею американського глянцевого видання Vogue.