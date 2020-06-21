Ще один ресторан принципово не буде обслуговувати клієнтів російською

Користувачі неоднозначно відреагували на подібну позицію
Мережа ресторанів "Львівські круасани" відмовляються обслуговувати відвідувачів російською мовою. Про це прес-служба закладу повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook".
Раніше в терміналах самообслуговування гостей були українська, польська, англійська, російська мови. Останній прибрали. У мережі ресторанів пояснили свою позицію необхідністю захисту української мови.
"Російського - в наших терміналах самообслуговування немає.
Позиція української мови завжди була принциповою позицією мережі Lviv Croissants по всій території України, а не тільки у Львові", - зазначено в повідомленні.
Користувачі неоднозначно відреагували на таку заяву. Одні обурилися, інші, навпаки, були раді почути таку новину:
"Львівські круасани" не будуть обслуговувати клієнтів російською (фото : facebook.com/LvivCroissants)
Нагадаємо, що Супрун пояснила, чому "русский мир" небезпечніше коронавірусу.
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Автор: Дарья Русина