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Ще один ресторан принципово не буде обслуговувати клієнтів російською

STYLERЖиття    21.06.2020 - 10:08
Ще один ресторан принципово не буде обслуговувати клієнтів російською
Львівські круасани не будуть обслуговувати клієнтів російською (фото: pixabay)

Користувачі неоднозначно відреагували на подібну позицію

Мережа ресторанів "Львівські круасани" відмовляються обслуговувати відвідувачів російською мовою. Про це прес-служба закладу повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook".

Раніше в терміналах самообслуговування гостей були українська, польська, англійська, російська мови. Останній прибрали. У мережі ресторанів пояснили свою позицію необхідністю захисту української мови.

"Російського - в наших терміналах самообслуговування немає.
Позиція української мови завжди була принциповою позицією мережі Lviv Croissants по всій території України, а не тільки у Львові", - зазначено в повідомленні.

Користувачі неоднозначно відреагували на таку заяву. Одні обурилися, інші, навпаки, були раді почути таку новину:

  • Але в Києві в деяких місцях працівники говорять російською;
  • Тобто, якщо я звернуся російською мовою, мене не будуть обслуговувати?
  • Для зручності - можна було і залишити. За замовчуванням, щоб була рідна мова. А так - виглядає як хайп. Проблема зовсім не в мові, на якій люди говорять.
  • Хороша позиція, але... якась трохи однобока.

Ще один ресторан принципово не буде обслуговувати клієнтів російською

Ще один ресторан принципово не буде обслуговувати клієнтів російською

Ще один ресторан принципово не буде обслуговувати клієнтів російською"Львівські круасани" не будуть обслуговувати клієнтів російською (фото : facebook.com/LvivCroissants)

Нагадаємо, що Супрун пояснила, чому "русский мир" небезпечніше коронавірусу.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України ресторан
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