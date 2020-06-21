Ще один ресторан принципово не буде обслуговувати клієнтів російською

Львівські круасани не будуть обслуговувати клієнтів російською (фото: pixabay)

Користувачі неоднозначно відреагували на подібну позицію

Мережа ресторанів "Львівські круасани" відмовляються обслуговувати відвідувачів російською мовою. Про це прес-служба закладу повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook".

Раніше в терміналах самообслуговування гостей були українська, польська, англійська, російська мови. Останній прибрали. У мережі ресторанів пояснили свою позицію необхідністю захисту української мови.

"Російського - в наших терміналах самообслуговування немає.

Позиція української мови завжди була принциповою позицією мережі Lviv Croissants по всій території України, а не тільки у Львові", - зазначено в повідомленні.

Користувачі неоднозначно відреагували на таку заяву. Одні обурилися, інші, навпаки, були раді почути таку новину:

Але в Києві в деяких місцях працівники говорять російською;

Тобто, якщо я звернуся російською мовою, мене не будуть обслуговувати?

Для зручності - можна було і залишити. За замовчуванням, щоб була рідна мова. А так - виглядає як хайп. Проблема зовсім не в мові, на якій люди говорять.

Хороша позиція, але... якась трохи однобока.

"Львівські круасани" не будуть обслуговувати клієнтів російською (фото : facebook.com/LvivCroissants)

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Автор: Дарья Русина