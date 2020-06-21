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Еще один ресторан принципиально не будет обслуживать клиентов на русском

STYLERЖизнь    21.06.2020 - 10:08
Еще один ресторан принципиально не будет обслуживать клиентов на русском
Львовские круасаны не будут обслуживать клиентов на русском (фото: pixabay)

Пользователи неоднозначно отреагировали на подобную позицию

Сеть ресторанов "Львовские круасаны" отказываются обслуживать посетителей на русском языке. Об этом пресс-служба заведения сообщила на своей странице в социальной сети "Facebook".

Ранее в терминалах для самообслуживания гостей был украинский, польский, английский, русский языки. Последний убрали. В сети ресторанов объяснили свою позицию необходимостью защиты украинского языка.

"Русского - в наших терминалах самообслуживания нет.
Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", - указано в сообщении.

Пользователи неоднозначно отреагировали на такое заявление. Одни возмутились, другие, напротив, были рады услышать подобную новость:

  • Но в Киеве в некоторых местах работники говорят по-русски;
  • То есть, если я обращусь на русском языке, меня не обслужат?
  • Для удобства - можно было и оставить. По умолчанию чтобы был родной язык. А так - выглядит как хайп. Проблема вовсе не в языке, на котором люди говорят.
  • Хорошая позиция, но... какая-то немного однобокая.

Еще один ресторан принципиально не будет обслуживать клиентов на русском

Еще один ресторан принципиально не будет обслуживать клиентов на русском

Еще один ресторан принципиально не будет обслуживать клиентов на русском"Львовские круасаны" не будут обслуживать клиентов на русском (фото :facebook.com/LvivCroissants)

Напомним, что Супрун объяснила, почему "русский мир" опаснее коронавируса.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины ресторан
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