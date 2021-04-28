Ще один кандидат наук спалив диплом через надання Киві вченого ступеня: відео послання

Зазначається, що кандидат наук таким чином долучився до "нового флешмобу", розпочатого пару днів тому кандидатом медичних наук Олександром Ябчанком. Тоді чоловік після новини про захист одіозним політиком дисертації висловив протест, спалив свою дисертацію, і просить позбавити його наукового ступеня.

Тепер з документом розлучився й інший кандидат наук. Ім'я його не називається.

"Зараз це буде трохи демонстративно, і можливо трошки пафосно. Реально, я хочу, щоб це було послання, щоб ви його побачили. Вибачте, що перетворюю це на невелике шоу. Але..."- сказав чоловік.

Після цього він порвав диплом і підпалив запальничкою, поклавши палаючі шматки паперу у блюдо на столі.

"Я б навіть сказав - на кулінарне шоу", - додав він з іронією.

За словами кандидат наук, йдеться в публікації, він не хоче перебувати в одному ряду з "тотемною твариною".

Відео: ще один кандидат наук спалив диплом на знак протесту

Кадри викликали в мережі бурхливу реакцію і масу обговорень. Деякі користувачі в коментарях схвально висловлюються про вчинок чоловіка, інші ж зауважують - що це тільки паперовий документ, а ступінь у кандидата все одно залишається, треті просто називають подібний флешмоб хайпом.