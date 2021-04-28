Еще один кандидат наук сжег диплом из-за предоставления Киве ученой степени: видео послания

Отмечается, что кандидат наук таким образом приобщился к "новому флешмобу", начатому пару дней назад кандидатом медицинских наук Александром Ябчанкой. Тогда мужчина после новости о защите одиозным политиком диссертации выразил протест, сжег свою диссертацию, и просит лишить его ученой степени.

Теперь с документом расстался и другой кандидат наук. Имя его не называется.

"Сейчас это будет немного демонстративно, и возможно немного пафосно. Реально, я хочу, чтобы это было послание, чтобы вы его увидели. Извините, что превращаю это в небольшое шоу. Но..." - сказал мужчина.

После этого он порвал диплом и поджег зажигалкой, положив горящие клочья бумаги в блюдо на столе.

"Я бы даже сказал - на кулинарное шоу", - добавил он с иронией.

По словам кандидат наук, говорится в публикации, он не хочет находиться в одном ряду с "тотемным животным".

Видео: еще один кандидат наук сжег диплом в знак протеста

Кадры вызвали в сети бурную реакцию и массу обсуждений. Некоторые юзеры в комментариях одобрительно высказываются о поступке мужчины, другие же отмечают - что это только бумажный документ, а степень у кандидата все равно остается, третьи просто называют подобный флешмоб хайпом.