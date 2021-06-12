Ще одне місто підвищує вартість проїзду: причини і нові ціни

Коли і на скільки збільшать ціни на проїзд

За словами чиновника, нові тарифи мають вступити в дію через місяць - 12 липня.

Швидше за все, тарифна сітка у комунальному транспорті буде наступною:

вартість проїзду за карткою "Галка" становитиме 6 грн (замість 4 грн);

оплата банківською картою або SMS-квиток - 8 грн (замість 5 грн);

готівкою - 10 грн (замість 6 грн).

Приватні перевізники пропонують збільшити вартість проїзду із 6 до 8 грн.

Представників пільгових категорій перевозитимуть безкоштовно у комунальному транспорті та з 10:00 до 16:00 - у приватному (після 16:00 буде доступно три пільгові місця).

У чому причина підвищення ціни?

Серед основних причин здорожчання проїзду - витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на заміну коліс та технічне обслуговування.

Гіглюк зауважив, що вартість цих матеріалів "збільшилася на 15,2%, а то й 30%".

Крім того, збільшилася мінімальна заробітна плата.

"Ми маємо проблеми із водіями, а саме - їхню гостру нестачу, бо багато виїжджають за кордон через малу заробітну плату і важкі умови праці", - додав він.