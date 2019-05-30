Ще одне місто пішло під воду: фото і відео наслідків потопу у Львові

Від сильної зливи, яка накрила Західну Україну 29 травня, постраждав Львів. Жителі міста викладають у Facebook фото і відео наслідків негоди.

У Львові дрібний дощ почав кропити в полудень, а пізніше змінився зливою з крупним градом.

Користувач мережі Ірина Кшищак опублікувала фото наслідків негоди, на яких видно, що вулиця Торф'яна перетворилася на суцільне озеро.

Всі шість дощоприймачів (і це тільки на початку вулиці) потребують очищення, дощовій воді нікуди зійти", - пише Ірина.

Зливою затопило Львів (фото: facebook.com)

Олександр Стефанищів виклав у мережу відео, зняте на вулиці Медова Печера. На запису видно, що автомобілям складно проїхати по вулиці.

Зливою затопило Львів (відео: facebook.com)

А на проспекті Чорновола з берегів вийшла річка Полтва. На опублікованому в пабліку "Зручне місто" відео можна побачити, як бурхливі потоки води заливають припарковані автомобілі.

Зливою затопило Львів (відео: facebook.com/comfycity.lviv)

Також у справжню річку перетворилася вулиця Зелена.

Зливою затопило Львів (відео: YouTube/Твоє місто)

Зливою затопило Львів (відео: YouTube/Твоє місто)

Нагадаємо, нещодавно Одесса постраждала від сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Авто пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Також ми писали про те, що міста на Прикарпаття через сильні дощі перетворилися на річки.