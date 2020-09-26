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Ще один день народження: курсант дивом не потрапив на борт літака, що розбився

Автор: Володимир Костирін

Курсанта не допустили до фатального польоту в останній момент

На борту літака АН-26, який зазнав аварії біля Чугуєва, перебувало 27 людей, а не 28, як стверджувалося раніше в перших офіційних зведеннях про НП.

Один з курсантів не був допущений до виконання польоту, повідомили в прес-службі ДСНС України з посиланням на інформацію диспетчера аеродрому.

Таким чином, хлопець тільки завдяки випадку не потрапив на борт літака, що впав, і не постраждав в авіакатастрофі, яка забрала життя 22 людей.

Рятувальники розповіли, що падіння АН-26 сталася на відстані близько 2 км до військового аеропорту.

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Як уточнили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, молоду людину не допустили до фатального навчального польоту в останній момент.

Це курсант Харківського університету Повітряних сил імені І.Кожедуба Олександр Володимирович Харченко.

"Телефон гарячої лінії Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 057-704-96-28. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів. Внаслідок авіаційної катастрофи 22 людини загинули, 2 - госпіталізовані, доля 3-х - невідома... Це гірка та непоправна втрата для Повітряних Сил... Командування та особовий склад Повітряних Сил ЗС України висловлюють щирі співчуття сім’ям та родичам загиблих... Вічна пам'ять авіаторам", - йдеться у публікації.

У коментарях українці сумують за загиблими у страшній катастрофі та зазначають, що для курсанта, який тільки дивом не потрапив на борт, це стало "другим днем народження".

  • Пощастило Олександру... Царство Небесне всім загиблим. Упокой, Господи. Рідним міцності духу. Страшна трагедія...
  • У нього тепер ще один день народження! Сили витримати біль втрати сім'ям загиблих.
  • (Неймовірно) як пощастило пану Харченку, його чекають великі справи, по всій видимості.
  • Шок! Жах! Біль! Ці діти мріяли про небо... Щиро співчуваю та оплакую. Вічна пам'ять, Царства Небесного...
  • 5-й курс. 3-й курс взяли покататися!
  • Однокурсники сина моєї знайомої, яка там навчається.

Раніше повідомлялося, що була названа можлива причина падіння літака АН-26 в Чугуєві - колишній головний військовий прокурор заявив, що трагедія могла статися через помилку екіпажу.

Також у мережі з'явилося відео та трансляція з місця авіакатастрофи в Чугуєві, де розбився літак з курсантами та офіцерами.

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