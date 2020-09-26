Ще один день народження: курсант дивом не потрапив на борт літака, що розбився

Курсанта не допустили до фатального польоту в останній момент
На борту літака АН-26, який зазнав аварії біля Чугуєва, перебувало 27 людей, а не 28, як стверджувалося раніше в перших офіційних зведеннях про НП.
Один з курсантів не був допущений до виконання польоту, повідомили в прес-службі ДСНС України з посиланням на інформацію диспетчера аеродрому.
Таким чином, хлопець тільки завдяки випадку не потрапив на борт літака, що впав, і не постраждав в авіакатастрофі, яка забрала життя 22 людей.
Рятувальники розповіли, що падіння АН-26 сталася на відстані близько 2 км до військового аеропорту.
Як уточнили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, молоду людину не допустили до фатального навчального польоту в останній момент.
Це курсант Харківського університету Повітряних сил імені І.Кожедуба Олександр Володимирович Харченко.
"Телефон гарячої лінії Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 057-704-96-28. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів. Внаслідок авіаційної катастрофи 22 людини загинули, 2 - госпіталізовані, доля 3-х - невідома... Це гірка та непоправна втрата для Повітряних Сил... Командування та особовий склад Повітряних Сил ЗС України висловлюють щирі співчуття сім’ям та родичам загиблих... Вічна пам'ять авіаторам", - йдеться у публікації.
У коментарях українці сумують за загиблими у страшній катастрофі та зазначають, що для курсанта, який тільки дивом не потрапив на борт, це стало "другим днем народження".
Раніше повідомлялося, що була названа можлива причина падіння літака АН-26 в Чугуєві - колишній головний військовий прокурор заявив, що трагедія могла статися через помилку екіпажу.
Також у мережі з'явилося відео та трансляція з місця авіакатастрофи в Чугуєві, де розбився літак з курсантами та офіцерами.