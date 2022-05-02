Збував неякісні бронепластини. У Львівській області затримали шахрая

У Львівській області правоохоронці викрили зловмисника, котрий виготовляв та продавав неякісні металеві пластини для бронежилетів. Шахраю загрожує до трьох років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції .

За даними поліцейських, у березні цього року мешканець Золочівського району отримав із закордону на потреби військових металеві пластини для бронежилетів необхідного класу захисту. Замість того, аби передати ці пластини волонтерській організації, правопорушник продав їх за 60 тисяч гривень.

Також зловмисник самостійно виготовляв пробну партію зі 150 підроблених бронеплит, які реалізував волонтерській організації та отримав за них кошти. Пластини були виготовлені зі звичайного металу товщиною 8 мм, який прострілюється з автоматичної зброї і не гарантує безпеки при використанні.

На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.