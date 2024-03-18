Епифаний обратился к украинцам с важным посланием

Великий пост на фоне войны

Глава ПЦУ напомнил, что третий Великий пост "мы начинаем в условиях жестокой полномасштабной российской агрессии".

"Очевидно, что такие чрезвычайные условия меняют для многих из нас форму постования. Зато они еще больше подчеркивают его смысл и важность, ведь Великий пост - это время особой борьбы (прежде всего духовной) со злом и агрессией, со страхом и паникой, с разочарованием и бессилием, с безнадежностью и отчаянием", - подчеркнул митрополит.

По его мнению, главное "поле этой борьбы" - сердце человека. Поэтому каждому из украинцев необходимо "одержать победу прежде всего внутри себя".

"Великий пост - хорошая возможность для этого. По-прежнему убежден, что жертвенность, взаимная помощь, милосердие к ближним действительно являются большим подвигом и значат гораздо больше, чем простое ограничение в пище", - добавил Епифаний.

Он напомнил, что жертвенное служение наших воинов, врачей, волонтеров, капелланов, спасателей, благотворителей и всех других, "кто каждый на своем месте помогает, защищает и заботится о благополучии своих ближних в этих сверхтяжелых условиях войны", является большим подвигом.

Епифаний о Великом посте (фото: facebook.com/epifaniy)

Польза поста для духовного здоровья

По мнению главы ПЦУ, Великий пост может быть очень полезен для духовного здоровья украинцев.

"Для определения четких ориентиров, для освобождения от лжи и лукавства, для закаливания внутренних сил, для обретения надежды, утверждения в вере, для прекращения пустых споров, несправедливого осуждения, разделения и несогласий между украинцами, для единения и сплоченности, для укрепления в борьбе врагом", - объяснил митрополит.

Он добавил, что если "мы прекратим внутреннюю борьбу, духовно ослабнем, сдадимся, то победу может одержать наш враг".

"Поэтому нынешний пост - это не сугубо о запретах или формальных ограничениях, но прежде всего о стойкости, терпении, укреплении, восстановлении наших духовных сил", - отметил митрополит.

По его словам, "через выносливость, рассудительность, молитву, через добрые дела, через жертвенное милосердие к ближним, которое Христос принимает как содеянное для Него Самого - должны обрести гораздо больше".

"Обрести то уникальное оружие против дьявола и слуг его, добыть меч и броню, которыми будем от нападений лукавого крепко защищены. Этот Великий пост - семинедельный пост жертвенности и укрепления, это путь обретения в себе сил в дальнейшем бороться со злом и двигаться вперед - с Богом, к Победе!" - подытожил Епифаний.

Публикация Епифания (скриншот: facebook.com/epifaniy)