Епифаний заявил, что из-за войны в Украине ускорилась реформа церковного календаря

По его словам, Украина давно стала на путь реформы календаря, однако этот процесс был медленным. Кроме того, статистика показывает, что в последний год количество желающих перемен больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле.

"Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет, но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично. Поэтому мы реагируем на запрос наших верных". Согласно опросу мы видим, что количество желающих перемен возможно даже больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле, это не только празднование Рождества, это касается празднования других церковных дат в течение года, к которым мы с вами очень привыкли, и если их менять, то мы должны осознавать то, что становимся на рельсы нового календаря", - сказал Епифаний.