Епифаний заявил, что из-за войны в Украине ускорилась реформа церковного календаря
Смена церковного календаря в Украине начала ускоряться после того, как Россия начала полномасштабное вторжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий митрополита Епифания в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".
По его словам, Украина давно стала на путь реформы календаря, однако этот процесс был медленным. Кроме того, статистика показывает, что в последний год количество желающих перемен больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле.
"Мы встали на путь реформы церковного календаря. В прошлом году я говорил, что нужно время, нужно несколько лет, но в связи с войной мы видим, что этот процесс происходит очень быстро и динамично. Поэтому мы реагируем на запрос наших верных". Согласно опросу мы видим, что количество желающих перемен возможно даже больше, чем тех, кто хочет остаться на старом стиле, это не только празднование Рождества, это касается празднования других церковных дат в течение года, к которым мы с вами очень привыкли, и если их менять, то мы должны осознавать то, что становимся на рельсы нового календаря", - сказал Епифаний.
Напомним, ранее настоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний объявил о первом рождественском богослужении в Киево-Печерской лавре.
Более того, стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование.