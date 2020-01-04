Єпіфаній зробив важливу заяву про перенесення Різдва

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній вважає, що необхідно переглянути чинну календарну систему, до того ж, церква готова до подібних змін. Про це він поділився в інтерв'ю Радіо Свобода.

Відзначається, що далеко не всі українці готові до календарних реформ, про які на даний момент йдуть активні дискусії.

За словами предстоятеля Православної церкви України митрополита Єпіфанія, рішення буде значно легше прийняти саме в той момент, коли об'єднаються всі православні помісні церкви.

"Ми це питання ставимо, але бачимо, що є великий опір. Багато хто вже звик до певної дати", - сказав Єпіфаній.

Крім того, предстоятель ПЦУ наполягає на проведенні великої просвітницької роботи.

"У єпархіях проведемо опитування, побачимо, який відсоток за перенесення. Будемо аналізувати, працювати. В майбутньому, думаю, це питання буде вирішене позитивно", - зазначає Єпіфаній.